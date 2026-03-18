بيان لسعد الحريري... وهذا ما جاء فيه
18 March 2026
source: tayyar.org
صدر عن الرئيس سعد الحريري البيان التالي:
يحل عيد الفطر هذا العام في ظل ظروف بالغة الخطورة جراء الحروب والصراعات المفتوحة التي تهدد لبنان والأمة العربية والإسلامية بأمنها واستقرارها. أسأل الله أن يعيد علينا هذا العيد المبارك وقد انقشعت هذه الغيوم السوداء، وتعود أيامنا مشرقة بالخير والرخاء.
ولا يسعني في هذه المناسبة، الا أن اجدد رفضي القاطع والمطلق لزج بلدنا الحبيب في اتون الحرب الدائرة خدمة لمشاريع ايران والتي لا تمت إلى مصلحة لبنان واللبنانيين بصلة.
وفي ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية التي طالت مختلف المناطق اللبنانية والعاصمة بيروت حاصدة الارواح ومخلفة الخراب والدمار ، ادعو جميع اللبنانيين إلى الالتفاف حول دولتهم ومؤسساتهم الشرعية، والتمسك بوحدة الصف الوطني، والعمل بكل قوة لتحييد وطننا حتى لا يتحول أهلنا الى وقود لحروب الاخرين على ارضهم .
كما أحذر من بوادر التفلت الأمني التي بدأت تظهر في لبنان، ولا سيما من خلال الإشكالات المتزايدة بين المواطنين والنازحين، وهو أمر ينذر بمخاطر كبيرة على السلم الأهلي. وأدعو السلطات المختصة إلى اتخاذ أقسى الإجراءات الأمنية والقضائية بحق كل من يعبث بأمن اللبنانيين أو يسعى إلى إثارة الفوضى والفتنة.
وفي هذه المناسبة أجدد ادانتي الشديدة للاعتداءات الإيرانية المستمرة على الدول العربية وللسياسات التي تدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.
حمى الله لبنان، وحمى الدول العربية وشعوبها.
19 :38
شو الوضع؟ الحرب تتصاعد في اتجاه تدميري عنيف وإسرائيل تتعمد استهداف المدنيين: ضرب منشآت الطاقة يُنذِر بالأسوأ! تتمة
19 :37
صافرات انذار وانفجارات داخل قاعدة فكتوريا الأميركية ببغداد
19 :29
حزب الله معزيا بلاريجاني: اغتيال القادة لن يكسر من إرادة إيران ولن ينال من عزيمة قيادتها وشعبها ومجاهديها تتمة
19 :00
التلفزيون الإيراني عن مسؤول في شركة الغاز الوطنية الإيرانية: إنتاج الغاز مستقر ولا يوجد أي قيود على إيصاله لأي نقطة في البلاد
18 :53
بيان للمرشد الإيراني: تلقيت نبأ استشهاد اللواء غلام رضا سليماني قائد قوات الباسيج ببالغ الحزن والأسى
18 :52
أ.ب عن مسؤول دفاعي بريطاني: التوصل لخطة موثوقة لضمان مرور السفن بأمان عبر مضيق هرمز لا يزال بعيد المنال
