أعلن "حزب الله"، في سلسلة بيانات، استهداف:



- تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كريات شمونة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية.



- تجمع لجنود جيش العدوّ في تلّة العويضة في بلدة العديسة الحدوديّة بصلية صاروخيّة.



- تجمع لجنود جيش العدوّ في مستوطنة شوميرا بصلية صاروخية.



- قوّة لجنود جيش العدوّ حاولت التقدم باتجاه بلدة الطيبة بصلية صاروخيّة".