في اطار تفعيل التواصل بين مختلف القوى السياسية لمواجهة المرحلة الحالية والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار في هذا الظرف، التقى نائب رئيس التيار للشؤون الادارية غسان الخوري على رأس وفد من التيار ضمّ منسق قضاء الشوف وليد صابر، منسقة قضاء عاليه ارليت متى، منسق قضاء بعبدا فادي نصر، منسق بيروت وعضو مجلس بلدية بيروت الياس عباس ومتابع أقضية الجنوب وسام العميل، وفداً من الحزب التقدمي الاشتراكي ضم أمين السر العام ظافر ناصر ومفوض الداخلية يوسف دعيبس، بحضور وكلاء الداخلية عمر غنام، عماد أبو فرج، بلال جابر، غسان جاب، غسان زيدان، جنبلاط غزيري، وليد العاقل ومكرم شهيب.



وتناول المجتمعون الاوضاع الراهنة وسبل التعاون، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في هذا الظرف. وتم التطرق الى دور الجيش اللبناني الذي يشكل الضمانة الاساسية للحفاظ على الاستقرار ومواجهة التحديات الراهنة في هذه المرحلة.