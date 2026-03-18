وفد من التيار الوطني الحر برئاسة خوري زار "التقدمي": الجيش هو الضمانة وتأكيد الحفاظ على الإستقرار
18 March 2026
25 secs ago
في اطار تفعيل التواصل بين مختلف القوى السياسية لمواجهة المرحلة الحالية والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار في هذا الظرف، التقى نائب رئيس التيار للشؤون الادارية غسان الخوري على رأس وفد من التيار ضمّ منسق قضاء الشوف وليد صابر، منسقة قضاء عاليه ارليت متى، منسق قضاء بعبدا فادي نصر، منسق بيروت وعضو مجلس بلدية بيروت الياس عباس ومتابع أقضية الجنوب وسام العميل، وفداً من الحزب التقدمي الاشتراكي ضم أمين السر العام ظافر ناصر ومفوض الداخلية يوسف دعيبس، بحضور وكلاء الداخلية عمر غنام، عماد أبو فرج، بلال جابر، غسان جاب، غسان زيدان، جنبلاط غزيري، وليد العاقل ومكرم شهيب.
وتناول المجتمعون الاوضاع الراهنة وسبل التعاون، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في هذا الظرف. وتم التطرق الى دور الجيش اللبناني الذي يشكل الضمانة الاساسية للحفاظ على الاستقرار ومواجهة التحديات الراهنة في هذه المرحلة.
