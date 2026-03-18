تعميم صورة لقاصر مفقود... هل شاهدتموه؟
18 March 2026
9 secs ago
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة
البــــــلاغ التّالــــــي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود:
محمد حسين الزين (مواليد عام 2010، لبناني)
الذي غادر قرابة السّاعة 12:00 من ظهر يوم الثلاثاء 17-3-2026 المدرسة التي نزح إليها بفعل الحرب، والكائنة في بلدة برجا، متوجهًا إلى جهةٍ مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة برجا في وحدة الدرك الاقليمي على الرّقم: 921152-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
