شن الطيران الحربي الاسرائيلي عصر اليوم غارة مستهدفا مبنى سكنيا محاذيا لموقف السيارات الخلفي لمستشفى الشيخ راغب حرب في تول ودمرته والحقت اضرارا فادحة بالمباني المجاورة والسيارات وبمبنى المستشفى.