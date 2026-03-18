كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة إكس:

"انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان

نظرًا لأنشطة حزب الله ونقل عناصر إرهابية إلى جنوب لبنان برعاية السكان المدنيين يضطر جيش الدفاع إلى قيام باستهداف واسع ودقيق لأنشطة حزب الله الارهابية.

بناء على ذلك، ولمنع نقل تعزيزات ووسائل قتالية ينوي جيش الدفاع مهاجمة معابر على نهر الليطاني وذلك بدءً من ساعات ظهر اليوم.

حرصًا على سلامتكم يجب عليكم مواصلة الانتقال إلى منطقة شمال نهر الزهراني والامتناع عن أي تحرك جنوبًا الذي قد يعرض حياتكم للخطر."