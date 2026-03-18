الراعي التقى وفد علما الشعب: كل ما نريده العودة إلى بلدتنا
18 March 2026
source: tayyar.org
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، في حضور المطرانين الياس نصار وبولس الصياح، وفد بلدة علما الشعب الحدودية، ضم رئيس البلدية شادي صياح، نائب الرئيس نادر عيد، مختاري البلدة الياس زعرب وسليم غفري، كهنة الرعايا المونسينيور مارون غفري، الأب جورج وهبه، والقسيس ربيع طالب، لاطلاع البطريرك الراعي على الملابسات التي رافقت مغادرة أبناء البلدة قسرا، وتمسكهم بالعودة إلى بلدتهم.
قال صياح بعد اللقاء:"زرنا صاحب الغبطة لوضعه في أجواء ابناء البلدة وللمطالبة بحقنا بالعودة إلى أرضنا لأننا لن نمل ولن نكل في زيارة مرجعياتنا الروحية من أجل العودة وهذا حق كل مواطن لبناني العيش في بلدته خاصة إذا كان مسالما،لذلك كل شيء مطلوب منا سنقوم به ،ومن هذا المنبر ندعو الجميع للضغط على كل الأشخاص الذين أخرجوا من علما الشعب لأنه كما خرجنا من البلدة يجب أن نعود إليها ولا نريد قرية بديلة، نشكر جميع المتضامنين معنا، ولا نريد من احد أن يعطينا الماكولات بل نريد زراعة ارضنا والاكل من خيراتها، ومنازلنا شيدناها باموالنا وهي مليئة بالاناجيل وتماثيل القديسين وبذات الجيش اللبناني، وكل ما نريده العودة إلى علما."
وردا على سؤال قال :" البطريرك الراعي قلبه معنا وهو سيقوم بما يلزم ولا شك لدينا في هذا الموضوع ،ووضعناه بكل التفاصيل، ونحن كالطفل عندما يحدث له شيء يأتي إلى والده،وغبطته هو أبينا ولن يقبل بألا يعود أهالي علما الشعب وغيرها إلى بلدته، وهو وعدنا خيرا ونحن سنظل نتابع ايضا وبإذن الله سنطل مباشرة من علما".
اضاف:" البلدة محروسة من القديسين، بالمبداء ايماننا يقول إنه لن يحصل اي ضرر فيها، ولكن عمليا لا أحد يعلم، البلدة هي برعاية سيدنا يسوع المسيح والقديسين ومريم العذراء".
مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك
بعدها ترأس البطريرك الراعي اجتماعا لمجلس بطاركة الشرق الكاثوليك شارك فيه بطريرك السريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف الاول العبسي، بطريرك الأرمن الكاثوليك رافائيل الحادي والعشرون ميناسّيان، وعبر الزوم بطريرك الاقباط الكاثوليك ابراهيم سيدراك، المطران إياد طوال ممثلا الكاردينال البطريرك بيتزابيللا،اضافة الى الامين العام للمجلس الأب خليل علوان، وذلك لدراسة كيفية متابعة تطبيق السينودس على مستوى المجالس الاسقفية المحليةوالابرشيات والرعاية الكاثوليكية بالاضافة الى بعض الامور الراعوية وتحضيرا لانعقاد السينودس المقبل سنة 2028.
العثور على شظايا قذيفة في القليعة... واستشهاد شاب وطفلة! تتمة
"بلومبرغ" عن مصدر مطلع: استئناف العمل في مصفاة رأس تنورة في السعودية
الشاباك والجيش الإسرائيلي يعلنان اغتيال مسؤول بجمع الأموال لحماس بصيدا في لبنان
إسرائيل تعلن عن عمليّة اغتيال جديد في طهران! (صورة) تتمة
الوكالة الوطنية: قصف مدفعي يستهدف حرج علي الطاهر وأطراف النبطية الفوقا وأطراف كونين وصف الهوا ودبين
نقابة المحررين: استهداف الإعلاميين مرفوض وندعو للإبتعاد عما يؤجج الحقد تتمة
نقابة المحررين: استهداف الإعلاميين مرفوض وندعو للإبتعاد عما يؤجج الحقد
"إنذار عاجل"... أدرعي: سنهاجم معابر على نهر الليطاني بدءًا من ظهر اليوم
"المنار" تنعى شري: شهيد الكلمة الحرة
استشهاد عنصر في الدفاع المدني إثر غارة صيدا... والحجار: انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني
قوة إسرائيلية تسلّلت فجرًا إلى شبعا...
استشهاد إعلامي لبناني إثر الغارة على زقاق البلاط صباحًا!
رئاسة الجمهورية بعد الاجتماع الامني: المرحلة تتطلب متابعة دقيقة وارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية
4 شهداء و7 جرحى إثر غارة على بعلبك
إليكم حصيلة الغارات على منطقتي البسطة وزقاق البلاط في بيروت...
أهداف الاجتياح البرّي وحسابات "الحزب"...
كارثة وشيكة في الاتصالات والإنترنت في لبنان؟
لمصلحة مَن التهديد بحرب أهلية..؟
طفلة بحالة حرجة وإصابات جرّاء غارات إسرائيلية
القصة الكاملة لمبادرة التفاوض مع إسرائيل: ماذا قال مصدر رسمي عن عرض نتنياهو ورفض "الحزب"؟!
مَن هو المستهدف في غارة صيدا؟
ترامب ونتنياهو والخرائط: سوريا ترفض ولبنان يخشى "المتصرفية"
ليلٌ دامٍ... شهداء وجرحى وغارات كثيفة جنوبًا!
خطة إسرائيل في جنوب لبنان ستستمر حتى الصيف "إذا لزم الأمر"!
شارل جبور يرد على يمنى الجميل: مشكلتنا ليست مع إسرائيل!
إنذار إسرائيلي عاجل لسكان جنوب الزهراني!
العثور على شظايا قذيفة في القليعة... واستشهاد شاب وطفلة!
المكسيك منفتحة على استضافة مباريات إيران في كأس العالم
مسؤول إيراني للجزيرة: هذه شروطنا لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز
إسرائيل تعلن عن عمليّة اغتيال جديد في طهران! (صورة)
"لا أستطيع بضمير مرتاح دعم حرب إيران".. استقالة مسؤول استخباراتي أمريكي بارز
نقابة المحررين: استهداف الإعلاميين مرفوض وندعو للإبتعاد عما يؤجج الحقد
"إنذار عاجل"... أدرعي: سنهاجم معابر على نهر الليطاني بدءًا من ظهر اليوم
المعكرونة ليست عدوك.. كيف تصبح جزءا من وجبة صحية متوازنة؟
إسرائيل تعلن اغتيال قائد لواء شمال غزة في منظومة «حماس» البحرية
"المنار" تنعى شري: شهيد الكلمة الحرة
