استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، في حضور المطرانين الياس نصار وبولس الصياح، وفد بلدة علما الشعب الحدودية، ضم رئيس البلدية شادي صياح، نائب الرئيس نادر عيد، مختاري البلدة الياس زعرب وسليم غفري، كهنة الرعايا المونسينيور مارون غفري، الأب جورج وهبه، والقسيس ربيع طالب، لاطلاع البطريرك الراعي على الملابسات التي رافقت مغادرة أبناء البلدة قسرا، وتمسكهم بالعودة إلى بلدتهم.

قال صياح بعد اللقاء:"زرنا صاحب الغبطة لوضعه في أجواء ابناء البلدة وللمطالبة بحقنا بالعودة إلى أرضنا لأننا لن نمل ولن نكل في زيارة مرجعياتنا الروحية من أجل العودة وهذا حق كل مواطن لبناني العيش في بلدته خاصة إذا كان مسالما،لذلك كل شيء مطلوب منا سنقوم به ،ومن هذا المنبر ندعو الجميع للضغط على كل الأشخاص الذين أخرجوا من علما الشعب لأنه كما خرجنا من البلدة يجب أن نعود إليها ولا نريد قرية بديلة، نشكر جميع المتضامنين معنا، ولا نريد من احد أن يعطينا الماكولات بل نريد زراعة ارضنا والاكل من خيراتها، ومنازلنا شيدناها باموالنا وهي مليئة بالاناجيل وتماثيل القديسين وبذات الجيش اللبناني، وكل ما نريده العودة إلى علما."

وردا على سؤال قال :" البطريرك الراعي قلبه معنا وهو سيقوم بما يلزم ولا شك لدينا في هذا الموضوع ،ووضعناه بكل التفاصيل، ونحن كالطفل عندما يحدث له شيء يأتي إلى والده،وغبطته هو أبينا ولن يقبل بألا يعود أهالي علما الشعب وغيرها إلى بلدته، وهو وعدنا خيرا ونحن سنظل نتابع ايضا وبإذن الله سنطل مباشرة من علما".

اضاف:" البلدة محروسة من القديسين، بالمبداء ايماننا يقول إنه لن يحصل اي ضرر فيها، ولكن عمليا لا أحد يعلم، البلدة هي برعاية سيدنا يسوع المسيح والقديسين ومريم العذراء".

مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك

بعدها ترأس البطريرك الراعي اجتماعا لمجلس بطاركة الشرق الكاثوليك شارك فيه بطريرك السريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف الاول العبسي، بطريرك الأرمن الكاثوليك رافائيل الحادي والعشرون ميناسّيان، وعبر الزوم بطريرك الاقباط الكاثوليك ابراهيم سيدراك، المطران إياد طوال ممثلا الكاردينال البطريرك بيتزابيللا،اضافة الى الامين العام للمجلس الأب خليل علوان، وذلك لدراسة كيفية متابعة تطبيق السينودس على مستوى المجالس الاسقفية المحليةوالابرشيات والرعاية الكاثوليكية بالاضافة الى بعض الامور الراعوية وتحضيرا لانعقاد السينودس المقبل سنة 2028.