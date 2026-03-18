"المنار" تنعى شري: شهيد الكلمة الحرة
18 March 2026
55 mins ago
source: tayyar.org
نعت قناة المنار إلى مشاهديها ومتابعيها، وإلى أهل الوطن والمقاومة، ولكل أحرار العالم، مدير البرامج السياسية في القناة، الزميل الحاج محمد شري وزوجته، شهيدين بالغارة الصهيونية على منطقة زقاق البلاط في بيروت.
وقالت المنار في بيان لها: حيث طالت يد الغدر الإسرائيلية المدنيين الآمنين في بيوتهم وشققهم السكنية، فاستُشهد على إثرها الزميل محمد شري وزوجته، وأُصيب أبناؤهما وأحفادهما من أطفال ونساء بجروح، نُقلوا على إثرها إلى المستشفيات.
واضافت: لقد ختم الزميل الشهيد عقودًا من مسيرته المهنية الرسالية، إعلاميًا مقاومًا، ووطنيًا ثائرًا، وإنسانًا هادفًا، مؤمنًا بسلاح الكلمة للدفاع عن الحق مهما كانت الأثمان. عرفه مشاهدو قناة المنار مقدمًا للبرامج السياسية ومحاورًا مثقفًا متزنًا منطقيًا، وعرفه زملاؤه في القناة مديرًا للبرامج السياسية على مدى عشر سنوات، وعضوًا في مجلس الإدارة، وزميلًا خلوقًا هادئًا مؤمنًا.
لم يُقعده المرض في أيامه الأخيرة عن حضوره الفكري في ميدان الكلمة، وخلال تعافيه من عملية جراحية، طالته يد الإجرام الصهيوني في الغارات صباحا على بيروت، فارتقى شهيدًا محتسبًا مع زوجته الصابرة الحاجة أم حسن.
وإذ تنعاه قناة المنار شهيدًا للكلمة الحرة، تعاهده، وكل الشهداء من قادة ومقاومين وأهلٍ أبرياء وزملاء ارتقوا شهداء، بالمضي على طريق الحق، والتمسك بالكلمة الحرة والصورة الصادقة الناصعة مهما غلت التضحيات..
13 :34
العثور على شظايا قذيفة في القليعة... واستشهاد شاب وطفلة! تتمة
13 :22
"بلومبرغ" عن مصدر مطلع: استئناف العمل في مصفاة رأس تنورة في السعودية
13 :20
الشاباك والجيش الإسرائيلي يعلنان اغتيال مسؤول بجمع الأموال لحماس بصيدا في لبنان
13 :01
إسرائيل تعلن عن عمليّة اغتيال جديد في طهران! (صورة) تتمة
12 :52
الوكالة الوطنية: قصف مدفعي يستهدف حرج علي الطاهر وأطراف النبطية الفوقا وأطراف كونين وصف الهوا ودبين
12 :47
نقابة المحررين: استهداف الإعلاميين مرفوض وندعو للإبتعاد عما يؤجج الحقد تتمة
Just in
13 :34
العثور على شظايا قذيفة في القليعة... واستشهاد شاب وطفلة! تتمة
-
13 :22
"بلومبرغ" عن مصدر مطلع: استئناف العمل في مصفاة رأس تنورة في السعودية
-
13 :20
الشاباك والجيش الإسرائيلي يعلنان اغتيال مسؤول بجمع الأموال لحماس بصيدا في لبنان
-
13 :01
إسرائيل تعلن عن عمليّة اغتيال جديد في طهران! (صورة) تتمة
-
12 :52
الوكالة الوطنية: قصف مدفعي يستهدف حرج علي الطاهر وأطراف النبطية الفوقا وأطراف كونين وصف الهوا ودبين
-
12 :47
نقابة المحررين: استهداف الإعلاميين مرفوض وندعو للإبتعاد عما يؤجج الحقد تتمة
