استشهاد عنصر في الدفاع المدني إثر غارة صيدا... والحجار: انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني
18 March 2026
1 hr ago
source: tayyar.org
دان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان والتي أدت صباح اليوم إلى استشهاد العنصر في الدفاع المدني فهمي محيي الدين الشامي من مركز الجنوب الإقليمي (صيدا) وإصابة عنصر آخر، جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في صيدا اليوم.
وأكد الوزير الحجار أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني الذي ينص بوضوح على ضرورة تأمين الحماية للعاملين في مجال الإغاثة والدفاع المدني، الذين يكرّسون جهودهم لإنقاذ الأرواح ومساعدة المدنيين في أصعب الظروف.
كما تقدّم الوزير الحجار بأحر التعازي من عائلة الشهيد ورفاقه، مشيدًا بتضحيات عناصر الدفاع المدني والمتطوعين الذين يواصلون أداء رسالتهم بكل أمانة وإخلاص رغم المخاطر.
وتمنى الوزير الحجار الشفاء العاجل لجميع الجرحى من العناصر والمتطوعين الذين أصيبوا خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن تضحياتهم محل تقدير واعتزاز من قبل الدولة والشعب اللبناني.
ونعت المديرية العامة للدفاع المدني العنصر فهمي محيي الدين الشامي، من عديد مركز الجنوب الاقليمي (صيدا)، الذي إستشهد بتاريخ ١٨-٣-٢٠٢٦، متأثراً باصابته جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة صيدا، فيما تعرض عنصر آخر من عديد المركز نفسه لإصابة في الموقع المستهدف.
تنعي المديرية العامة للدفاع المدني العنصر فهمي محيي الدين الشامي، من عديد مركز الجنوب الاقليمي (صيدا)، الذي إستشهد بتاريخ ١٨-٣-٢٠٢٦، متأثراً باصابته جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة صيدا، فيما تعرض عنصر آخر من عديد المركز نفسه لإصابة في الموقع المستهدف. pic.twitter.com/XU8ChqMhp7— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) March 18, 2026
Just in
13 :34
العثور على شظايا قذيفة في القليعة... واستشهاد شاب وطفلة! تتمة
13 :22
"بلومبرغ" عن مصدر مطلع: استئناف العمل في مصفاة رأس تنورة في السعودية
13 :20
الشاباك والجيش الإسرائيلي يعلنان اغتيال مسؤول بجمع الأموال لحماس بصيدا في لبنان
13 :01
إسرائيل تعلن عن عمليّة اغتيال جديد في طهران! (صورة) تتمة
12 :52
الوكالة الوطنية: قصف مدفعي يستهدف حرج علي الطاهر وأطراف النبطية الفوقا وأطراف كونين وصف الهوا ودبين
12 :47
نقابة المحررين: استهداف الإعلاميين مرفوض وندعو للإبتعاد عما يؤجج الحقد تتمة
18 March 2026
