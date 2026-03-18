دان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان والتي أدت صباح اليوم إلى استشهاد العنصر في الدفاع المدني فهمي محيي الدين الشامي من مركز الجنوب الإقليمي (صيدا) وإصابة عنصر آخر، جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في صيدا اليوم.



وأكد الوزير الحجار أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني الذي ينص بوضوح على ضرورة تأمين الحماية للعاملين في مجال الإغاثة والدفاع المدني، الذين يكرّسون جهودهم لإنقاذ الأرواح ومساعدة المدنيين في أصعب الظروف.



كما تقدّم الوزير الحجار بأحر التعازي من عائلة الشهيد ورفاقه، مشيدًا بتضحيات عناصر الدفاع المدني والمتطوعين الذين يواصلون أداء رسالتهم بكل أمانة وإخلاص رغم المخاطر.



وتمنى الوزير الحجار الشفاء العاجل لجميع الجرحى من العناصر والمتطوعين الذين أصيبوا خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن تضحياتهم محل تقدير واعتزاز من قبل الدولة والشعب اللبناني.

ونعت المديرية العامة للدفاع المدني العنصر فهمي محيي الدين الشامي، من عديد مركز الجنوب الاقليمي (صيدا)، الذي إستشهد بتاريخ ١٨-٣-٢٠٢٦، متأثراً باصابته جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة صيدا، فيما تعرض عنصر آخر من عديد المركز نفسه لإصابة في الموقع المستهدف.