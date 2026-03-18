رئاسة الجمهورية بعد الاجتماع الامني: المرحلة تتطلب متابعة دقيقة وارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية
18 March 2026
1 min ago
source: tayyar.org
صدر عن رئاسة الجمهورية بيان، بعد الاجتماع الأمني الذي ترأسه الرئيس جوزاف عون، تلته الناطقة باسم الرئاسة، نجاة شرف الدين جاء فيه:
"ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، اجتماعا امنيا خصصه للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتداعياتها على مختلف الأصعدة.
حضر الاجتماع، وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، ووزير الداخلية والبلديات احمد الحجار، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير، والمدير العام لامن الدولة اللواء ادغار لاوندس ونائبه العميد مرشد الحاج سليمان، مدير المخابرات في الجيش العميد أنطوان قهوجي، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد محمود قبرصلي، رئيس المعلومات في الامن العام العميد طوني الصيصا.
خلال الاجتماع عرض قادة الأجهزة العسكرية والأمنية التقارير المتوافرة حول الأوضاع في مختلف المناطق اللبنانية في ضوء اتساع الاعتداءات الإسرائيلية من الجنوب الى البقاع، وصولا الى بيروت والضاحية الجنوبية وما نتج عنها من شهداء وجرحى وتهجير السكان وتدمير الممتلكات، كما عرض المجتمعون للوضع على الحدود اللبنانية - السورية والتنسيق القائم مع السلطات السورية للمحافظة على الاستقرار فيها. كذلك تطرق المجتمعون الى وضع النازحين السوريين بعد عودة نحو مئــــة الف نازح منهم الى سوريا والتسهيلات التي وفرّها الامن العام لهم. وتم عرض الإجراءات الواجب اعتمادها خلال فترة الأعياد المقبلة لاسيما قرب أماكن العبادة.
شدد الرئيس عون خلال الاجتماع على الجهوزية الكاملة للقوى العسكرية والأجهزة الأمنية، داعيا الى ان يكون الخطاب السياسي في البلاد خطابا وطنيا يركز على وحدة اللبنانيين والتضامن في ما بينهم ونبذ التفرقة والتحريض الطائفي والفتنة. ودعا رئيس الجمهورية الى ان ينسحب هذا الامر على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نظرا للدور المهم الذي يلعبه الاعلام في هذه الظروف.
كما شدد الرئيس عون على ضرورة قيام المحافظين والقائمقامين والبلديات بواجباتهم كاملة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لافتا الى ضرورة تأمين المزيد من مراكز الايواء للنازحين قسرا من بلداتهم وقراهم وتوفير الحماية الأمنية لها، مشددا على ضمان كرامة كل مواطن ومقيم ضمن سقف القوانين المرعية. كما شدد على ضرورة مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار.
واعتبر الرئيس عون ان هذه المرحلة تتطلب متابعة دقيقة وارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية بعيدا من المصالح الخاصة والحسابات الشخصية".
Just in
12 :03
وزارة الصحة الإسرائيلية: 192 مصابًا خلال 24 ساعة و3727 مصابًا منذ بداية الحرب بينهم 74 يتلقون العلاج
12 :00
استشهاد عنصر في الدفاع المدني إثر غارة صيدا... والحجار: انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني تتمة
11 :50
قوة إسرائيلية تسلّلت فجرًا إلى شبعا... تتمة
11 :40
غارة إسرائيلية على بلدة كفرتبنيت
11 :28
استشهاد إعلامي لبناني إثر الغارة على زقاق البلاط صباحًا! تتمة
11 :19
4 شهداء و7 جرحى إثر غارة على بعلبك تتمة
استشهاد عنصر في الدفاع المدني إثر غارة صيدا... والحجار: انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني
الدولار ينخفض وسط بوادر على تجدد شهية المخاطرة مع تراجع النفط
قوة إسرائيلية تسلّلت فجرًا إلى شبعا...
بدفع من ترامب.. مجلس الشيوخ يبدأ نقاش قانون الانتخابات
مي عز الدين توجه رسالة مؤثرة لزوجها
السنغال تطعن ضد قرار «كاف» بسحب كأس الأمم… وتلجأ لـ«كاس»
استشهاد إعلامي لبناني إثر الغارة على زقاق البلاط صباحًا!
"حالة طوارئ".. "سامسونغ" تضحي بالابتكار في هواتف غالاكسي لإنقاذ ميزانيتها
حماس تعزي طهران في مقتل لاريجاني
4 شهداء و7 جرحى إثر غارة على بعلبك
