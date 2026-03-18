



نقل مصدر أمني إسرائيلي لقناة "سكاي نيوز عربية" أن العملية العسكرية في جنوب لبنان ستستمر حتى الصيف "إذا لزم الأمر"، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية المتوغلة تعمل على إنشاء منطقة عازلة في المنطقة.



وأضاف المصدر أن "لا توجد أهداف نمتنع عن ضربها في جنوب لبنان إذا كانت تشكل تهديدًا"، في إشارة إلى استمرار وتيرة العمليات العسكرية.



وفي ما يتعلق بقدرات حزب الله، أوضح المصدر أن الحزب "لا يزال يمتلك قدرات إطلاق نار بعيدة المدى"، لكنه أشار في المقابل إلى أن "حضوره في الميدان أقل اليوم، ولا يتواجد في المسافات القريبة".



كما لفت إلى أن "قدرات حزب الله العسكرية تضررت، خصوصًا الأسلحة قصيرة المدى"، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه "لم يتم رصد محاولات تهريب سلاح من خارج لبنان حاليًا".

