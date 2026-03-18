يترأس رئيس الجمهورية جوزف عون اجتماعاً أمنياً يضمّ وزيرَي الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، وقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، لعرض الأوضاع الأمنية في البلاد، والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.