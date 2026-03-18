6 شهداء على الأقل وإصابة 24 في الغارات الإسرائيلية على وسط بيروت
18 March 2026
11 secs ago
source: الشرق الأوسط
الشرق الأوسط السعودية: بيروت:قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 24 في غارات إسرائيلية استهدفت وسط العاصمة اللبنانية بيروت دون إنذار مسبق صباح الأربعاء، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
وقالت وزارة الصحة في بيان «إن غارتي العدو الإسرائيلي... أدتا في حصيلة أولية إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة 24 بجروح. كما تم رفع أشلاء من المكان»..
واستهدفت غارة إسرائيلية منطقة سكنية في قلب العاصمة اللبنانية، فيما تواصلت الضربات على ضاحية بيروت الجنوبية.
وأوردت وسائل إعلام محلية استهداف منطقة زقاق البلاط المكتظة بالسكان والقريبة من مقر الحكومة وعدد من السفارات، بعد أيام من ضربة على الحي ذاته قال الجيش الإسرائيلي في حينها إنها استهدفت مؤسسة القرض الحسن المالية التابعة لـ«حزب لله».
واستهدفت غارة منفصلة منطقة البسطة السكنية أيضا، والتي كانت تعرضت لضربات إسرائيلية في الحرب السابقة بين إسرائيل و«حزب لله» عام 2024.
Just in
04 :21
الجيش الإسرائيلي ينذر حي الباشورة في بيروت بإخلائه
04 :15
إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة والنقب
04 :04
الغارات على زقاق البلاط والبسطة في بيروت استهدفت شققاً سكنية
04 :02
إعلام إسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران نحو مناطق الجنوب
03 :54
غارة معادية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
03 :49
مراسل الميادين: الاعتداءات الإسرائيلية فجر اليوم استهدفت مناطق سكنية في العاصمة بيروت
Other stories
غارة بعلبك : شهداء وجرحى ومفقودون !
EXCLUSIVE
خاص- امر خطير في سجن رومية الان
منير الربيع يكشف سراً عن التدخل السوري في لبنان: هذه هي الدول التي دعمت الشرع!
بيان للجيش اللبناني... هذا ما جاء فيه!
يمنى الجميّل: سنواجه أي انتهاك لل١٠٤٥٢ كلم أكان من الجانب الإسرائيلي أو السوري
شو الوضع؟ الحرب إلى مزيد من التصعيد واستهداف البنية الداخلية لإيران... المواجهة البرية متواصلة لبنانياً وأفق التفاوض مسدود
"لبنان القوي": أي تحرك دولي لوقف النار يجب أن يلاقيه لبنان بخطوات عملية وخطة دفاعية متكاملة
رسالة من قاسم إلى عناصر "الحزب"... إليكم ما جاء فيها!
الرئيس عون عزى وزير الدفاع وقائد الجيش باستشهاد العسكريين في الجنوب
الجيش ينعي ثلاثة من شهدائه!
ترامب يؤكد أنه لم "يعد يحتاج إلى مساعدة" لتأمين مضيق هرمز
EXCLUSIVE
كواليس - تدخل مرجع كبير يفتح أبواب "المجلس الشيعي" للنازحين!
غارة على "سنتر" تجاري جنوبًا
أدرعي: "الحزب" يتحضّر لإطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل خلال الساعات المقبلة!
الجيش يعلن عن استشهاد عسكريَّين نتيجة غارة إسرائيلية
حصيلة الغارة على طريق المطار..
"الحزب" ينفي ارتباطه بخلايا في الكويت: نحرص على أفضل العلاقات
تصاعد أعمدة الدخان في بلدة الخيام..
السفير البابوي أطلع الرئيس عون على نتائج زيارته إلى عدد من القرى الجنوبية
بعد الغارة الإسرائيلية... إليكم حال الطريق المؤدية إلى المطار!
Just in
04 :21
الجيش الإسرائيلي ينذر حي الباشورة في بيروت بإخلائه
04 :15
إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة والنقب
04 :04
الغارات على زقاق البلاط والبسطة في بيروت استهدفت شققاً سكنية
04 :02
إعلام إسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران نحو مناطق الجنوب
03 :54
غارة معادية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
03 :49
مراسل الميادين: الاعتداءات الإسرائيلية فجر اليوم استهدفت مناطق سكنية في العاصمة بيروت
الدولار الأميركي يرتفع بوصفه ملاذاً آمناً بفعل توترات الشرق الأوسط
18 March 2026
حكم بالحبس ومصادرة آلاف اليوروهات.. نهاية درامية لمدرب مولودية الجزائر السابق
18 March 2026
قنابل خارقة.. ضربات أميركية تستهدف صواريخ إيرانية قرب هرمز
18 March 2026
الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل هجوم عنيف استهدف إسرائيل: "انتقاما للاريجاني ومرافقيه"
18 March 2026
إعلام إسرائيلي: قتيلان وأضرار كبيرة بمحطة قطار "سييدور" بـ"تل أبيب" جراء صواريخ إيران
18 March 2026
قرص دواء واحد يحاكي فوائد حمية الكيتو الشهيرة دون التخلي عن الكربوهيدرات
18 March 2026
النفط يواصل الارتفاع مع توترات مضيق هرمز وتهديدات ترامب بضرب جزيرة خارك
18 March 2026
نيمار خارج تشكيلة البرازيل في وديتي فرنسا وكرواتيا قبل كأس العالم
18 March 2026
مجلس الأمن القومي الإيراني: إستشهاد لاريجاني مع ابنه!
17 March 2026
غارة بعلبك : شهداء وجرحى ومفقودون !
17 March 2026