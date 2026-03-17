أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن الغارة التي شنها الطيران الحربي المعادي على مبنى ضمن حي سكني مأهول في محلة رأس العين بمدينة بعلبك، أدت إلى استشهاد طفلين، و6 جرحى وثلاثة مفقودين، وما زالت فرق الإنقاذ والإسعاف تعمل إزالة الركام ونقل أشلاء من المكان المستهدف.