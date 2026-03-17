كتب الصحافي منير الربيع تعليقاً على المعلومات عن تدخل سوري محتمل في لبنان: بخصوص التدخل السوري في لبنان عبر البقاع وما سربته رويترز :



‏بعد الحرب على ⁧‫ايران‬⁩، سعت الولايات المتحدة الأميركية مع ⁧‫اسرائيل‬⁩ الى الضغط على دمشق ودفعها لفتح جبهة البقاع ضد ⁧‫حزب الله‬⁩.



‏وأوضح الربيع: عمل الأميركيون على عقد لقاء امني مع السوريين والاسرائيليين لأجل الضغط على سوريا لخوض عملية عسكرية ضد الحزب.



‏واضاف: رفضت سوريا هذا الأمر بشكل كامل وشددت على انها تهتم بحماية حدودها وتتخذ اجراءات لعدم دخول الحزب الى سوريا وعدم استخدام الاراضي السورية في هذه الحرب.



‏وتابع:دول عديدة تدخلت لمساندة ⁧‫سوريا‬⁩ في موقفها وعدم التورط بأي حرب في ⁧‫لبنان‬⁩ لانها ستؤدي الى تفجير الوضع ووقوع حرب اهلية لبنانية.



‏وأكد الربيع: السعودية‬⁩، ⁧‫قطر‬⁩، ⁧‫مصر‬⁩، و ⁧تركيا‬⁩ هي الدول التي دعمت موقف الشرع بعدم التدخل.



‏هذه الدول ضغطت على الولايات المتحدة لعدم مواصلة الضغط على ⁧‫الشرع‬⁩ ودفعه للتدخل في لبنان.