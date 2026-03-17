كلما تقدم الوقت، ازدادت الحرب شراسةً. وحتى الساعة، لا أفق لمخارج تتم عبر التفاوض. الأطراف المختلفة تنتظر من يصرخ أولاً، خاصة في معركةٍ وجودية مماثلة. فإيران لا زالت تطلق الصواريخ، وحزب الله يطلقها في الجو والبر مستهدفاً الدبابات الإسرائيلية. في المقابل، ترفع كل من أميركا وإسرائيل صوت الإنتصار، خاصة وأنَّ استهداف أمن إيران الداخلي بات سلاحاً في يد كل من دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، بعد المعلومات عن استهداف الرجل الأقوى في النظام علي لاريجاني، وقائد "الباسيج" المكلفين حماية النظام داخلياً.



على أن النزول عن الشجرة، لا زال أسهل بالنسبة لترامب على المستوى الأميركي – الإيراني. فهو إذ وجّه رسالة لحلفائه الأوروبيين بأنه لم يعد بحاجة لهم في الحرب ضد إيران، واصل الإعلان عن الإنتصار وتحقيق الأهداف أميركياً. بالتوازي، لفتت استقالة مدير مركز مكافحة الارهاب في الولايات المتحدة جوي كينت الذي شدد على أنه لم يكن هناك داعٍ لهذه الحرب وعلى أن إيران لم تكن تمثل خطراً على الأمن القومي لبلاده.



أما في لبنان، فالمسألة مختلفة. الغارات مستمرة بالتوازي مع محاولات الإقتحام البري في أكثر من بلدة جنوبية. في المقابل، ارتفع مستوى تدمير دبابات "الميركافا" والكمائن خاصة على محور الخيام – الطيبة وأكثر من بلدة حدودية، بالتوازي مع استهداف الجيش اللبناني الذي دفع ضريبة الدم بثلاثة من شهدائه. وفي السياسة وأفق المفاوضات، تتشدَّد إسرائيل في فتح نافذة التفاوض، طالما تعتبر أنها تكسب في الميدان.

فقد أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن إسرائيل، تتوقع من حكومة لبنان اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجمات على إسرائيل من لبنان. في المقابل، بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون آفاق المفاوضات مع السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو.



وفي المواقف السياسية أيضاً أكد تكتل "لبنان القوي" ان استمرار الحرب يزيد المخاطر على لبنان وان اي تحرّك دولي لوقف النار يجب ان يلاقيه لبنان بخطوات عملية وخطّة دفاعية متكاملة. وجدّد رفضه للإحتلال وللفتنة الداخلية ولأي تدخل خارجي على أرضه من أي جهة كانت.

