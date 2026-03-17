تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه المجند (مددت خدماته) عمر ناظم العبد الذي استشهد بتاريخ 17 /3 /2026 جرّاء غارة إسرائيلية معادية في منطقة قعقعية الجسر – النبطية، والمجندين (مددت خدماتهما) محمد المصطفى بلال المعدراني ومهدي اكرم قبيسي اللذين استشهدا بتاريخ 17 /3 /2026 جرّاء غارة إسرائيلية معادية على طريق زبدين – النبطية.



وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهم:







•المجند الشهيد عمر ناظم العبد

-من مواليد 3 /4 /2004 عين عرب - راشيا.

-حائز تهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات.

-الوضع العائلي: عازب.

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).







•المجند الشهيد محمد المصطفى بلال المعدراني

-من مواليد 4 /5 /2004 علي النهري - زحلة.

-حائز تهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات.

-الوضع العائلي: عازب.

-(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).







•المجند الشهيد مهدي اكرم قبيسي

-من مواليد 29 /1 /2005 برج البراجنة - بعبدا.

-حائز تهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات.

-الوضع العائلي: عازب.

-(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).