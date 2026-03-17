أدرعي: "الحزب" يتحضّر لإطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل خلال الساعات المقبلة!
17 March 2026
53 mins ago
source: tayyar.org
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة إكس:
"خلال الساعات الأخيرة تم رصد استعدادات متزايدة في صفوف حزب الله الإرهابي لاطلاق رشقات صاروخية باتجاه الأراضي الاسرائيلية خلال الساعات المقبلة.
حيث يعمل جيش الدفاع على إحباط أنشطة حزب الله الإرهابي.
تبقى منظومة الدفاع الجوي وقوات جيش الدفاع المنتشرة على الحدود في حالة استعداد ويقظة وجاهزية تامة على الصعيدين الهجومي والدفاعي.
يطلب جيش الدفاع من الجمهور الحفاظ على اليقظة والالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.
لن يسمح جيش الدفاع بالمساس بمواطني دولة إسرائيل وسيَرُدّ بقوة على أي تهديد يتشكل ضد دولة إسرائيل."
#عاجل 🔴خلال الساعات الأخيرة تم رصد استعدادات متزايدة في صفوف حزب الله الإرهابي لاطلاق رشقات صاروخية باتجاه الأراضي الاسرائيلية خلال الساعات المقبلة.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 17, 2026
🔸حيث يعمل جيش الدفاع على إحباط أنشطة حزب الله الإرهابي.
🔸تبقى منظومة الدفاع الجوي وقوات جيش الدفاع المنتشرة على الحدود في…
Just in
17 :44
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها
17 :37
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منصات لإطلاق الصواريخ تابعة لحزب الله في 3 مناطق مختلفة في لبنان
17 :31
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية استهدفت غرفة داخل بستان يقيم فيها سوريون في منطقة الزهراني - قضاء صيدا
17 :29
ترامب: لم نعد "بحاجة" أو نرغب في مساعدة دول حلف الأطلسي
17 :20
كاتس: ما حققناه في إيران يُعادل عشرات السنين من الأمن
17 :19
التلفزيون الإيراني: إطلاق صاروخ "حاج قاسم" لأول مرة ضمن عملية الوعد الصادق 4
Just in
-
17 :44
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها
-
17 :37
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منصات لإطلاق الصواريخ تابعة لحزب الله في 3 مناطق مختلفة في لبنان
-
17 :31
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية استهدفت غرفة داخل بستان يقيم فيها سوريون في منطقة الزهراني - قضاء صيدا
-
17 :29
ترامب: لم نعد "بحاجة" أو نرغب في مساعدة دول حلف الأطلسي
-
17 :20
كاتس: ما حققناه في إيران يُعادل عشرات السنين من الأمن
-
17 :19
التلفزيون الإيراني: إطلاق صاروخ "حاج قاسم" لأول مرة ضمن عملية الوعد الصادق 4
