"خلال الساعات الأخيرة تم رصد استعدادات متزايدة في صفوف حزب الله الإرهابي لاطلاق رشقات صاروخية باتجاه الأراضي الاسرائيلية خلال الساعات المقبلة.

حيث يعمل جيش الدفاع على إحباط أنشطة حزب الله الإرهابي.

تبقى منظومة الدفاع الجوي وقوات جيش الدفاع المنتشرة على الحدود في حالة استعداد ويقظة وجاهزية تامة على الصعيدين الهجومي والدفاعي.

يطلب جيش الدفاع من الجمهور الحفاظ على اليقظة والالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.

لن يسمح جيش الدفاع بالمساس بمواطني دولة إسرائيل وسيَرُدّ بقوة على أي تهديد يتشكل ضد دولة إسرائيل."