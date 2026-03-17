"التربية" تلزم المدارس الخاصة ببرنامج تعليمي عن بُعد!
17 March 2026
6 mins ago
source: tayyar.org
أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي التعميم رقم 21/م/2026 ، وهو ملحق للتعميم رقم 17/م/2026 ،وجاء فيه:
"بعدما صدر القرار رقم 17/م/2026 تاريخ (حول ضمان إستمرارية التعليم في ظل الظروف الاستثنائية)
وبعدما تركت وزارة التربية والتعليم العالي الحرية للمؤسسات التربوية الخاصة على اختلافها في تقرير طرائق التعليم كل بحسب موقعه الجغرافي ومدى الامان المتوافر للتلاميذ وللهيئة التعليمية والادارية.
وحيث انه وبعد اسبوع من معاودة التعليم على مختلف انواعه في هذه المدارس تبين لنا عدم التزام العديد منها تأمين افضل التعليم خصوصا التعلم من بعد، لذلك، نعيد التأكيد على ضرورة تزويد التلاميذ الذين لا يتابعون حضورياً:
- برنامج تعليمي من بعد متزامن في كل المدارس الخاصة كجزء من النظام التعليمي المعتمد، حتى إشعار آخر.
- في حال تعذّر تطبيق التعليم من بعد المتزامن، يلتزم المشرفون والمدارس بتقديم دروس مشروحة ومُعدة وفاقا للمعايير المعتمدة للحضور الفعلي، بما يضمن مواصلة التحصيل الدراسي بجودة التعليم الحضوري نفسها .
- اعادة عدد من المدارس الموجودة بمحاذاة المناطق التي تتعرض للعدوان، تقييم وضع التعليم الحضوري فيها بما يضمن السلامة العامة للتلاميذ.
- يمكن للمدارس الخاصة إستخدام الوسائل الآتية المتاحة مجاناً ومنها :
* منصة Microsoft Teams
* منصة "مدرستي" (madristi.mehe.gov.lb)
* application الكتاب المدرسي الالكتروني Ebooksالمعدة من المركز التربوي للبحوث والانماء والذي يمكن تنزيل الكتب الرسمية من خلالها مجانا واستعمالها Offline، (https://www.crdp.org/books-digital)
ان وزارة التربية والتعليم العالي تتمنى على المدارس والثانويات والمعاهد الخاصة ، الالتزام بما ورد اعلاه ، وفي حال عدمه سوف تعمد الى إتخاذ التدابير المناسبة بحق المخالفين ".
Just in
14 :40
أنباءٌ عن سقوط شهيدَين من الجيش اللبناني إثر غارة من مسيرة على طريق عام زبدين - قرب مطبعة الجواد
14 :37
مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية تقلّ عنصرين من الجيش اللبناني في بلدة زبدين
14 :30
"هآرتس": صاروخ عنقودي تسبب بأضرار في عدة مواقع وسط إسرائيل
14 :22
الاتحاد الأوروبي:
- الوضع الإنساني في لبنان "مأساوي" ونزوح 20% من اللبنانيين
- نرحّب بدعوة لبنان إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل
14 :18
بعد الغارة الإسرائيلية... إليكم حال الطريق المؤدية إلى المطار! تتمة
14 :15
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: ناقلات النفط بدأت عبور مضيق هرمز بشكل متقطع وهذا مؤشر على تدني إمكانات إيران
