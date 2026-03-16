يكشُف مصدر معني عن إتصالات روسية مكثفة مع كل من واشنطن وطهران لوقف إطلاق لنار وإعادة إحياء المفاوضات والبحث عن مخارج لتسوية بين الطرفين على الملف النووي الإيراني كمدخلٍ أساسي لحل بقية الملفات العالقة مثل البرنامج الصاروخي والصراع في الشرق الأوسط، وذكّر المصدر بالعرض الروسي إبان حرب الـ12 يوماً في حزيران الماضي، لواشنطن وطهران بنقل كميات اليورانيوم المخصب من إيران الى روسيا كضامن للطرفين.