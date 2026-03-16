السيد: " الحكومة اللبنانية والخطأ القاتل…" !
-
16 March 2026
-
14 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :
" الحكومة اللبنانية والخطأ القاتل…
منذ أسبوعين قررت الحكومة، بناءً لتعليمات خارجية، أن سلاح المقاومة غير قانوني، وكانت إتخذت قبل ذلك قرارات بنزع ذلك السلاح جنوب وشمال الليطاني، واليوم تتوسّل الحكومة مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بواسطة فرنسا، والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا قدّمت الحكومة ورقة نزع السلاح مجاناً في حين كان بإمكانها في المفاوضات القادمة أن تطرح معادلة بين نزع السلاح وبين إنسحاب إسرائيل؟!
ولماذا عرّت الحكومة نفسها مسبقاً من تلك الورقة؟! وبالتالي، ماذا تتوقع الحكومة أن تقول إسرائيل لوفدنا المفاوض في أول جلسة؟! ستقول: تفضّلوا يا شاطرين، روحوا بالأوّل ونفّذوا القرارات يللي أخذتوها بنزع سلاح مقاومتكم وبعدين تعوا نتسلّى بالتفاوض معكم إلى ما شاء الله… في موقع القيادة، يتساوى الضرر الذي يسببه المسؤول الجاهل بالضرر الذي يسببه المسؤول المتآمر ، ولا أعتقد أنّ أحداً جاهل…"
-
Just in
-
18 :46
حزب الله: أسقطنا مسيرة اسرائيلية من نوع "هيرمز 450" في أجواء مدينة بنت جبيل
-
18 :41
إذاعة الجيش الإسرائيلي: فرق الإنقاذ تبحث عن عالقين بين أنقاض مبنى في نهاريا تعرض لإطلاق صاروخ من لبنان
-
18 :40
شو الوضع؟ لا أفق لوقف الحرب وإسرائيل ترفض المفاوضات مع لبنان... اشتداد المعارك البرية مؤشِّر إلى النوايا حول المنطقة العازلة تتمة
-
18 :35
خاص - تحرك روسي عاجل.. العودة الى المفاوضات وحلٌ لـ"النووي" تتمة
-
18 :32
حزب الله ينفذ هجوما بالصواريخ والمسيرات على الجليل الغربي
-
18 :26
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ أو طائرة بدون طيار في نهاريا
-
-
-
-
Just in
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
