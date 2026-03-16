كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :



" الحكومة اللبنانية والخطأ القاتل…



منذ أسبوعين قررت الحكومة، بناءً لتعليمات خارجية، أن سلاح المقاومة غير قانوني، وكانت إتخذت قبل ذلك قرارات بنزع ذلك السلاح جنوب وشمال الليطاني، واليوم تتوسّل الحكومة مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بواسطة فرنسا، والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا قدّمت الحكومة ورقة نزع السلاح مجاناً في حين كان بإمكانها في المفاوضات القادمة أن تطرح معادلة بين نزع السلاح وبين إنسحاب إسرائيل؟!



ولماذا عرّت الحكومة نفسها مسبقاً من تلك الورقة؟! وبالتالي، ماذا تتوقع الحكومة أن تقول إسرائيل لوفدنا المفاوض في أول جلسة؟! ستقول: تفضّلوا يا شاطرين، روحوا بالأوّل ونفّذوا القرارات يللي أخذتوها بنزع سلاح مقاومتكم وبعدين تعوا نتسلّى بالتفاوض معكم إلى ما شاء الله… في موقع القيادة، يتساوى الضرر الذي يسببه المسؤول الجاهل بالضرر الذي يسببه المسؤول المتآمر ، ولا أعتقد أنّ أحداً جاهل…"