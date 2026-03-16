أدرعي: "العثور على مخزن أسلحة للحزب جنوبًا"!
16 March 2026
19 mins ago
source: tayyar.org
ادّعى الجيش الإسرائيلي أنّه "عثر على مخزون أسلحة تابع لعناصر "حزب الله" في جنوب لبنان".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "أكس": "خلال نشاط عملياتي لقوات الفرقة 91 أغار سلاح الجو خلال نهاية الأسبوع على مبنى عسكري تابع لحزب الله تم رصد داخله نشاط لعناصر حزب الله, حيث قامت القوات أمس بتمشيط محيط المبنى وعثرت بداخله على كميات كبيرة من الوسائل القتالية ومن بينها عشرات القذائف الصاروخية والعبوات الناسفة والبنادق".
وأضاف: "كما أغار الجيش الإسرائيلي وقضى على عنصرين اثنين من حزب الله كانا يتحركان باتجاه القوات".
وختم أدرعي: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بقوة ضد حزب الله الذي قرر الانضمام إلى المعركة والعمل تحت رعاية النظام الإيراني ولن يسمح بالمساس بمواطني إسرائيل".
#عاجل قوات جيش الدفاع قضت على مخربين وعثرت على مخزون أسلحة تابع لعناصر حزب الله الإرهابي في جنوب لبنان— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 16, 2026
🔸خلال نشاط عملياتي لقوات الفرقة 91 أغار سلاح الجو خلال نهاية الأسبوع على مبنى عسكري تابع لحزب الله تم رصد داخله نشاط لعناصر حزب الله.
🔸حيث قامت القوات أمس بتمشيط محيط…
