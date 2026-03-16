شارل جبور يبرر هجومه على سفير لبنان في فرنسا: تبنّى سردية "الحزب"!
16 March 2026
1 hr ago
source: tayyar.org
بعدما شنَّ رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور هجوماً على سفير لبنان في فرنسا ربيع الشاعر على خلفية موقفه من الإعتداءات الإسرائيلية، برّر على "إكس" هذا الهجوم فكتب: "أجزم بأن "السر" الذي نشرته "النهار" يقف خلفه غسان ججار. لا توجد أي حملة على سفير لبنان في فرنسا، والقول إن ردي عليه رسالة ضمنية إلى رئيس الجمهورية هو محض كذب وافتراء".
وأضاف جبور: "مواقف فخامة الرئيس في موضوع التفاوض مع إسرائيل واضحة وجريئة جدًا. أما ردي على السفير فكان مرتبطًا حصراً بمقاربته للموضوع الإسرائيلي، إذ رأيت فيها تبنّيًا غير مقبول لسردية "حزب الله" الكاذبة، فيما تبقى مواقفه الأخرى جيدة".
إلى ذلك، لفت ما كتبه السفير الشاعر على "إكس" بعد نحو ساعتين على نشر جبور موقفه، باستعماله عبارة "يا ربّ استعملني لسلامك".
