

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "أكس": "لسنوات طويلة لم تهدأ الجماعات ، ولم تتوقف محاولات قتل شعبنا أو التهديد بإزالتنا من الوجود، لكن لكل شيء نهاية، وقد طفح الكيل، اليوم، من رفع يده علينا كُسرت، ومن اتخذ من إزالتنا شعارًا أُزيل هو عن وجه الأرض".



وأضاف، "لقد واجهنا على مدى أعوام إجرامًا أسود بحقنا، نحن شعب السلام، وجيش الإنسانية في السلم، لكننا "أسد يزأر" عندما تتعدى الحدود وجودنا. فلا يختبر أحد صبرنا، ولا يجرب أحد قوتنا".



وتابع: "نحن شعب داوود، الذي لم تعاده جهة عبر التاريخ إلا وانكسرت واندثرت. فمن فجر التاريخ وحتى اليوم، بقاؤنا حتمية، وزئيرنا هو الكلمة الأخيرة".

