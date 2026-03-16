أدرعي في منشور جديد: طفح الكيل..
-
16 March 2026
-
6 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "أكس": "لسنوات طويلة لم تهدأ الجماعات ، ولم تتوقف محاولات قتل شعبنا أو التهديد بإزالتنا من الوجود، لكن لكل شيء نهاية، وقد طفح الكيل، اليوم، من رفع يده علينا كُسرت، ومن اتخذ من إزالتنا شعارًا أُزيل هو عن وجه الأرض".
وأضاف، "لقد واجهنا على مدى أعوام إجرامًا أسود بحقنا، نحن شعب السلام، وجيش الإنسانية في السلم، لكننا "أسد يزأر" عندما تتعدى الحدود وجودنا. فلا يختبر أحد صبرنا، ولا يجرب أحد قوتنا".
وتابع: "نحن شعب داوود، الذي لم تعاده جهة عبر التاريخ إلا وانكسرت واندثرت. فمن فجر التاريخ وحتى اليوم، بقاؤنا حتمية، وزئيرنا هو الكلمة الأخيرة".
-
Just in
-
09 :35
وكالة "مهر" عن رئيس السلطة القضائية الإيرانية: يجب مصادرة ممتلكات المتعاونين مع إسرائيل في الخارج والداخل
-
09 :30
قصة الذهاب إلى التفاوض: من بيروت إلى نيقوسيا وباريس (المدن) تتمة
-
09 :29
شروط إسرائيل لما بعد الحرب: منطقة عازلة ومكتب تمثيلي (المدن) تتمة
-
09 :24
الخارجية الصينية: نتواصل مع جميع الأطراف بشأن الوضع الراهن بعد طلب ترامب المساعدة في مضيق هرمز
-
09 :12
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: نعمل على إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا
-
09 :00
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة شقرا في الجنوب
-
-
Other stories
-
-
-
EXCLUSIVE
خاص - المبادرة الفرنسية بين التفاوض والاختبار!
-
الجيش الإسرائيلي: قوات الفرقة 91 بدأت نشاطًا بريًا محددًا في جنوب لبنان
-
فرنسا تقترح جهوداً لخفض التصعيد ونزع سلاح الحزب وإنهاء «عزلة» إيران
-
إسرائيل تنفي أي توجّه لديها لإجراء محادثات مباشرة مع لبنان لإنهاء الحرب
-
عناوين الصحف ليوم الأثنين 16 آذار 2026
-
أسرار الصحف ليوم الأثنين 16 آذار 2026
-
المقاومة تكثّف عملياتها: الاشتـباكات مستمرة في قرى الحافة
-
مديرة الـ«C.I.A» في لبنان تعهدت بتسفيره: لبنان يطالب السفارة الأوكرانية بتسليمه عميلاً لـ «الموساد»
-
لبنان الرسمي إلى التفاوض بعد هدنة أقصاها شهر
-
إسرائيل تعلن استهداف بنى تحتية لحزب الله في بيروت
-
لبنان: الحزب يستهدف مواقع وتجمعات إسرائيلية في عيترون وميس الجبل
-
عطالله للسلطة: احترموا حالكن قبل ما تحترموا الناس!
-
حصيلة نهائية للغارات على مجدل سلم وعيتيت والقطراني
-
نداء من بلدية شبعا يطالب بالإبقاء على وجود الجيش اللبناني في بلدة شبعا
-
"رويترز" عن مصدرين إسرائيليين: محادثات بين لبنان وإسرائيل ستبدأ الأسبوع المقبل
-
اتصال بين الرئيس عون ونظيره الجزائري اكد فيه وقوف بلاده إلى جانب لبنان
-
عطل عل خطّي الأولي جمهور أدى لانفصال كافة المجموعات الانتاجية عن الشبكة الكهربائية
-
اليونيفيل: قواتنا تعرضت لإطلاق نار في 3 حوادث منفصلة
-
"التقدمي" في ذكرى اغتيال كمال جنبلاط: لاستعادة منطق الدولة ومنع تحويل لبنان ساحة لصراعات الآخرين
-
المكتب التربويّ في التيّار يستنكر استمرار سقوط معلّمين وأساتذة وتلاميذ ضحايا للعدوان الغاشم
-
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
