أفاد الجيش الاسرائيلي أن قوات الفرقة 91 بدأت نشاطًا بريًا محددًا في جنوب لبنان لتوسيع منطقة "الدفاع الأمامي" واستهداف مواقع لحزب الله.

وأضاف: تهدف العملية إلى ترسيخ منطقة الدفاع الأمامية وتشمل تدمير بنى تحتية والقضاء على عناصر.