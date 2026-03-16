الأنباء الكويتية: بدا واضحا ان «الثنائي الشيعي»، وتحديدا المفاوض باسمه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، يربط تسمية ممثل عنه في الوفد اللبناني الذي يستعد لعقد محادثات مباشرة مع وفد إسرائيلي باستضافة فرنسية أو قبرصية وبرعاية أميركية، بهدنة للحرب الدائرة في لبنان منذ 2 مارس.



باختصار، يبدو الخلاف الداخلي الجزئي على خريطة الحل، والمتمثلة بهدنة تترجم وقفا شاملا للنار، تحترمه إسرائيل، خلافا لما فعلت مع الاتفاق الموقع في 27 نوفمبر 2024 برعاية فرنسية ـ أميركية، وليس خوض مفاوضات وفق الطريقة التقليدية الإسرائيلية، أي «تحت النار» وبمزيد من الضغط العسكري على الجبهة، والديموغرافي السكاني.

