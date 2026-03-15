

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة مجدل سلم قضاء مرجعيون أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة أربعة بجروح.



وأدت غارة العدو الإسرائيلي على بلدة عيتيت قضاء صور، إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على القطراني قضاء جزين ليل أمس أدت إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة ستة آخرين بجروح.