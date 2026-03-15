نداء من بلدية شبعا يطالب بالإبقاء على وجود الجيش اللبناني في بلدة شبعا
15 March 2026
11 secs ago
source: tayyar.org
وجَّهت بلدية شبعا نداء إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وقيادة الجيش، أكدت فيه أن "الجيش اللبناني، كان وما زال، صمّام الأمان والضمانة الحقيقية لأهلنا، وهو الحاضر بين أهله وناسه في مختلف الظروف والتحديات. وإننا نؤكد تمسّكنا الكامل بشرعية الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وعلى رأسها الجيش اللبناني، الذي نعتبره الحامي والضامن لأمن منطقتنا واستقرارها".
وتابعت: "في ظل ما يتم تداوله عن احتمال انسحاب الجيش اللبناني من بلدة شبعا، نعبّر عن قلقنا الشديد إزاء هذا الأمر، ونؤكد رفضنا لأي خطوة من هذا النوع، لما يشكّله وجود الجيش من عنصر طمأنينة أساسي لأبناء البلدة وضمانة للاستقرار والأمان".
وتابعت: "نودّ التأكيد أن أهالي البلدة لم يُطلب منهم إخلاء شبعا، وهم متمسّكون بالبقاء في أرضهم إلى جانب جيشهم، لذلك نتساءل بقلق ومسؤولية: ما هي الأسباب التي قد تدفع إلى إخلاء الجيش أو انسحابه من المنطقة في هذا التوقيت الحساس؟".
وختمت: "نطالب بالإبقاء على وجود الجيش اللبناني في بلدة شبعا، بين أهله الذين يثقون به ويتمسكون بدوره الوطني الجامع، لما في ذلك من مصلحة لأهل البلدة وتعزيزاً لحضور الدولة اللبنانية في هذه المنطقة".
Just in
22 :54
عطالله للسلطة: احترموا حالكن قبل ما تحترموا الناس! تتمة
22 :50
حصيلة نهائية للغارات على مجدل سلم وعيتيت والقطراني تتمة
22 :36
مصادر عسكرية لـ"الجديد": القرار حتى الآن بقاء الجيش اللبناني في بلدة شبعا مع إعادة تموضع في احدى النقاط
22 :26
قيادة الجيش: إعادة فتح طريقَي دبين–مرجعيون والخردلي–النبطية بالتعاون مع اليونيفيل بعد قطعهما جراء الاعتداءات الإسرائيلية
22 :24
هيئة البث الإسرائيلية تنشر تفاصيل صادمة لرسالة حماس لخامنئي تتمة
22 :12
نصار للحدث: تنفيذ حصر السلاح مسألة تحتاج للوقت لكن يجب التحرك سريعاً (الحدث نيوز)
