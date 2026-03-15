تم مساء اليوم اتصال بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عرض خلاله الرئيسان الأوضاع الراهنة في ضوء التطورات الاخيرة . وأكد الرئيس الجزائري للرئيس عون وقوف بلاده إلى جانب لبنان في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها واضعاً امكانات الجزائر للتخفيف من معاناة اللبنانيين نتيجة الأوضاع الامنية المتدهورة .

وشكر الرئيس عون الرئيس تبون على عاطفته وعلى مواقف الجزائر الداعمة دائما للبنان وللشعب اللبناني .