عطل عل خطّي الأولي جمهور أدى لانفصال كافة المجموعات الانتاجية عن الشبكة الكهربائية
15 March 2026
22 secs ago
source: tayyar.org
أفادت مؤسسة كهرباء لبنان، بأنه "عند حوالي الساعة الواحدة ظهرًا (13:00)، ونتيجة الأحوال الجوية المتردية والعواصف الرعدية والصواعق المتكررة، حصل انفصال تلقائي ومفاجئ لخطّي الأولي جمهور توتر 66 ك.ف.، ما أدى إلى ارتفاع مستوى التردد بشكل مضطرد (Over Frequency) على الشبكة الكهربائية، الأمر الذي تسبب بانفصال كافة المجموعات الانتاجية عن الشبكة الكهربائية.
وأوضحت المؤسسة في بيان، أن تفادي حصول مثل هذه الانقطاعات العامة يبقى صعبًا في ظل عدم توافر احتياطي كافٍ من القدرة الإنتاجية، بحيث يتطلب استقرار الشبكة توفر قدرات إنتاجية لا تقل عن 1,000 ميغاوات كحد أدنى. مع الإشارة أيضًا، إلى أن عملية إدارة وتشغيل الشبكة ومراقبتها بالفعالية المطلوبة من دون مركز التحكم الوطني (National Control Center - NCC) الذي دُمّر بالكامل خلال انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، دونها تحديات كبيرة.
وعليه، إن الفرق الفنية في المؤسسة تعمل بشكل متواصل على متابعة الوضع وإعادة ربط المجموعات الإنتاجية على شبكة النقل تدريجيًا وفق الأصول التقنية المعتمدة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه. وتطمئن مؤسسة كهرباء لبنان الجميع مرةً أخرى، إلى استمرارية تأمين التغذية بالتيار الكهربائي، وتؤكد أنها تواصل تقييم الوضع بشكل دوري وتتخذ ما يلزم إجراءات على المستويين التشغيلي والتقني للتكيف مع التحديات الراهنة، سيما منها تأثر عملية الجباية سلبًا في مقابل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميًا، وذلك لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.
Just in
19 :52
غارات إسرائيلية تستهدف جبل الرفيع من جهة الريحان وبلدتي تول والكفور جنوباً
19 :47
مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O- في مستشفى خوري زحلة للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 70/248281
19 :44
اتصال بين الرئيس عون ونظيره الجزائري اكد فيه وقوف بلاده إلى جانب لبنان تتمة
19 :03
اليونيفيل: قواتنا تعرضت لإطلاق نار في 3 حوادث منفصلة تتمة
18 :57
"التقدمي" في ذكرى اغتيال كمال جنبلاط: لاستعادة منطق الدولة ومنع تحويل لبنان ساحة لصراعات الآخرين تتمة
18 :53
جرحى بهجوم صاروخي استهدف مطار بغداد الدولي (الحدث نيوز)
