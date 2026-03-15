اليونيفيل: قواتنا تعرضت لإطلاق نار في 3 حوادث منفصلة
15 March 2026
9 mins ago
source: tayyar.org
أعلنت "اليونيفيل" أن قوات حفظ السلام التابعة لها تعرضت اليوم لإطلاق نار في ثلاث حوادث منفصلة أثناء قيامها بدوريات حول مواقعها في بلدات ياطر وديركيفا وقلاوية في جنوب لبنان.
وأوضحت في بيان أن إطلاق النار في بلدة ياطر وقع على مسافة قريبة جداً وصلت إلى نحو خمسة أمتار من عناصر القوة الدولية، فيما جاء مصدر إطلاق النار في الحادثتين الأخريين على مسافة تقارب 100 متر و200 متر على التوالي.
وأضافت أن دوريتين من القوات ردّتا بإطلاق النار دفاعاً عن النفس، قبل أن تستأنف الدوريات أنشطتها المقررة بعد تبادل قصير لإطلاق النار، من دون تسجيل أي إصابات في صفوف قوات حفظ السلام.
وأكدت "اليونيفيل" أن وجود أسلحة خارج سيطرة الدولة ضمن منطقة عملياتها يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الامن ، مشددة على أن استهداف قوات حفظ السلام التي تنفذ مهاماً مكلفة بها من مجلس الأمن أمر غير مقبول.
ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بواجباتها بموجب القانون الدولي لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، محذرة من أن أي هجوم على قوات "اليونيفيل" يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني وقد يرقى إلى جريمة حرب.
Just in
19 :52
غارات إسرائيلية تستهدف جبل الرفيع من جهة الريحان وبلدتي تول والكفور جنوباً
19 :47
مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O- في مستشفى خوري زحلة للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 70/248281
19 :44
اتصال بين الرئيس عون ونظيره الجزائري اكد فيه وقوف بلاده إلى جانب لبنان تتمة
19 :30
عطل عل خطّي الأولي جمهور أدى لانفصال كافة المجموعات الانتاجية عن الشبكة الكهربائية تتمة
18 :57
"التقدمي" في ذكرى اغتيال كمال جنبلاط: لاستعادة منطق الدولة ومنع تحويل لبنان ساحة لصراعات الآخرين تتمة
18 :53
جرحى بهجوم صاروخي استهدف مطار بغداد الدولي (الحدث نيوز)
