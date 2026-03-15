أعلنت "اليونيفيل" أن قوات حفظ السلام التابعة لها تعرضت اليوم لإطلاق نار في ثلاث حوادث منفصلة أثناء قيامها بدوريات حول مواقعها في بلدات ياطر وديركيفا وقلاوية في جنوب لبنان.

وأوضحت في بيان أن إطلاق النار في بلدة ياطر وقع على مسافة قريبة جداً وصلت إلى نحو خمسة أمتار من عناصر القوة الدولية، فيما جاء مصدر إطلاق النار في الحادثتين الأخريين على مسافة تقارب 100 متر و200 متر على التوالي.

وأضافت أن دوريتين من القوات ردّتا بإطلاق النار دفاعاً عن النفس، قبل أن تستأنف الدوريات أنشطتها المقررة بعد تبادل قصير لإطلاق النار، من دون تسجيل أي إصابات في صفوف قوات حفظ السلام.

وأكدت "اليونيفيل" أن وجود أسلحة خارج سيطرة الدولة ضمن منطقة عملياتها يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الامن ، مشددة على أن استهداف قوات حفظ السلام التي تنفذ مهاماً مكلفة بها من مجلس الأمن أمر غير مقبول.

ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بواجباتها بموجب القانون الدولي لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، محذرة من أن أي هجوم على قوات "اليونيفيل" يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني وقد يرقى إلى جريمة حرب.

