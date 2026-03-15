"التقدمي" في ذكرى اغتيال كمال جنبلاط: لاستعادة منطق الدولة ومنع تحويل لبنان ساحة لصراعات الآخرين
15 March 2026
source: tayyar.org
توقف الحزب التقدمي الاشتراكي عند الذكرى الـ49 لاستشهاد "المعلم" كمال جنبلاط، مشيرا في بيان له الى التحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، وكان "أبرزها سقوط نظام آل الأسد في سوريا منذ أكثر من عام، وفي مرحلة دقيقة وخطيرة يمرّ بها لبنان تحت وطأة حربٍ تدفع نحو مزيد من الدمار والتهجير والمعاناة".
أضاف البيان: "إنّ الحزب التقدمي الاشتراكي، إذ يدين هذه الاعتداءات، يشدّد على أولوية التضامن الوطني والعمل لاستعادة منطق الدولة ومؤسساتها وقرارها، بعيداً عن ربط مصير لبنان بصراعات الآخرين".
وتابع: "إن "التقدمي"، الذي يستذكر اليوم المعلّم كمال جنبلاط، يجدّد التمسك بسيرته ومسيرته وفكره، وهو الذي أكّد أن لبنان وجد ليكون بلد العقلانية والحرية، وأنه لا يستطيع أن يكون دولة تابعة لأحد، بل دولة سيّدة مستقلة. ويؤكد "التقدمي" اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، أن بناء الدولة يقتضي ترسيخ سيادتها الكاملة على أرضها ومؤسساتها، وتعزيز دور الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وتكريس مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، بما يحفظ الاستقرار الوطني ويصون القرار السيادي ويمنع تحويل لبنان ساحةً لصراعات الآخرين.
وعاهد "التقدمي" على " المضي قدماً في مسيرته مع الرئيس وليد جنبلاط ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط والناس"، مذكّرا بقرار "وقف إحياء الذكرى على المستوى الشعبي كما درجت العادة في السنوات الماضية، على أن يبقى ضريح المعلّم في المختارة مفتوحاً أمام من يرغب بزيارته في هذه المناسبة".
وختم البيان مشددا على ان "يبقى فكر كمال جنبلاط منارةً للعمل في هديها لمواجهة التحديات وبناء المستقبل الذي يستحقه لبنان وشعبه".
19 :52
غارات إسرائيلية تستهدف جبل الرفيع من جهة الريحان وبلدتي تول والكفور جنوباً
19 :47
مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O- في مستشفى خوري زحلة للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 70/248281
19 :44
اتصال بين الرئيس عون ونظيره الجزائري اكد فيه وقوف بلاده إلى جانب لبنان تتمة
19 :30
عطل عل خطّي الأولي جمهور أدى لانفصال كافة المجموعات الانتاجية عن الشبكة الكهربائية تتمة
19 :03
اليونيفيل: قواتنا تعرضت لإطلاق نار في 3 حوادث منفصلة تتمة
18 :53
جرحى بهجوم صاروخي استهدف مطار بغداد الدولي (الحدث نيوز)
Other stories
المكتب التربويّ في التيّار يستنكر استمرار سقوط معلّمين وأساتذة وتلاميذ ضحايا للعدوان الغاشم
نائب حزب الله: ليكن بعض المسؤولين الرسميين وطنيين بمستوى الشعب
نتنياهو يدحض الشائعات في فيديو عبر “أكس”: اسرائيل تضرب إيران بقوة ومستمرون في لبنان
بلدية أنصار دعت لإخلاء البلدة بشكل موقت
خاص- الجيش يرصُد الحشود الأجنبية على الحدود
إسرائيل تزعم ارتباط حزب الله في هجوم ميشيغان
عامر البساط للotv: الخبز خط أحمر ... فتُقدَّر الخسائر الاقتصادية اليومية للحرب بين 60 و80 مليون دولار
كواليس - جهات تتقصى بيان "الضباط الوطنيون"
إسرائيل: ندرس إلغاء اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان
لبنان أمام الفرصة الأخيرة - جومانا سليلاتي
حادثة غامضة... العثور على ابنة وزيرة إسرائيلية ميتة في منزلها!
استمرار تعليق الدروس في "اللبنانية" حتى مساء يوم غد الاثنين ووقفة تضامنية الثلاثاء
المفتي قبلان: من يزحف للتفاوض لا يملك قدرة المفاوض
بعد الاجتماع الوزاري في السرايا… مرقص يعلن توجيهات سلام بشأن المساعدات
رسالة حاسمة… الراعي يعلّق على الحرب بين الحزب وإسرائيل
بري: لديّ شرطان... للقبول بالتفاوض!
دار الفتوى: التماس هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الأربعاء
بالصورة - الجيش الإسرائيلي يجدّد إنذاره العاجل بالإخلاء إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت
حرب إيران تربك الاقتصاد العالمي.. 3 سيناريوهات متوقعة
استهدافُ شقة في منطقة الشرحبيل - صيدا واستشهاد مواطن
اتصال بين الرئيس عون ونظيره الجزائري اكد فيه وقوف بلاده إلى جانب لبنان
عطل عل خطّي الأولي جمهور أدى لانفصال كافة المجموعات الانتاجية عن الشبكة الكهربائية
اليونيفيل: قواتنا تعرضت لإطلاق نار في 3 حوادث منفصلة
المكتب التربويّ في التيّار يستنكر استمرار سقوط معلّمين وأساتذة وتلاميذ ضحايا للعدوان الغاشم
نائب حزب الله: ليكن بعض المسؤولين الرسميين وطنيين بمستوى الشعب
نتنياهو يدحض الشائعات في فيديو عبر “أكس”: اسرائيل تضرب إيران بقوة ومستمرون في لبنان
بلدية أنصار دعت لإخلاء البلدة بشكل موقت
مجلس وزراء الإعلام العرب يؤكد أهمية دور الإعلام في توعية الرأي العام بحقائق الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية
خاص- الجيش يرصُد الحشود الأجنبية على الحدود
إسرائيل تزعم ارتباط حزب الله في هجوم ميشيغان
