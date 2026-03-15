بيان صادر عن المكتب التربويّ في التيّار الوطنيّ الحرّ



يستنكر المكتب التربويّ في التيّار الوطنيّ الحرّ، بأشدّ عبارات الإدانة والاستهجان، استمرار سقوط معلّمين وأساتذة وتلاميذ ضحايا للعدوان الغاشم والحرب المدمّرة، في مأساة إنسانيّة موجعة تطال الأسرة التربويّة والتعليميّة، وتعتدي على الحقوق الأساس للإنسان في الحياة، والعلم، والأمن، والأمان.

ويُدين المكتب التربويّ بأقصى درجات الأسف والرفض جريمة قصف مدينة رفيق الحريري الجامعيّة في منطقة الحدث، في عدوانٍ آثمٍ استهدف صرحًا علميًّا وحضاريًّا، هو منارة للعلم والحوار وأفق من أفاق بناء الإنسان والمستقبل. وقد أدّى هذا الاعتداء المباشر إلى ارتقاء أساتذة جامعيّين، في خرق صارخ للقيم الإنسانيّة، واعتداء سافر على رسالة العلم والمعرفة السامية.

إنّ استهداف المؤسّسات التعليميّة، أو تعريض العاملين فيها وطلّابها لأخطار الحرب وويلاتها، يُشكّل انتهاكًا جسيمًا للمواثيق والقيم الإنسانيّة، وخرقًا واضحًا للقوانين الدوليّة الّتي تُلزم بحماية المدنيين، وتُشدّد على وجوب صون حرمة المدارس والجامعات، وصيانة دورها كفضاءات آمنة لنشر المعرفة وبناء الأجيال.

وإذ يُعبّر المكتب التربويّ عن بالغ الحزن والأسى إزاء هذا النزيف المتواصل في صفوف الأسرة التعليميّة، ولفقدان هذه النخبة المشرّفة من أبناء المجتمع الأكاديميّ والتربويّ، فإنّه يتقدّم بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى رئاسة الجامعة اللبنانيّة وكوادرها الأكاديميّة والإداريّة كافّة، وإلى عائلات الشهداء وزملائهم وطلّابهم، مؤكّدًا وقوفه الكامل وتضامنه المطلق مع الأسرة التعليميّة في هذا المصاب الجلل.

كما يهيب المكتب التربويّ بالزميلات والزملاء كافّة، للمشاركة الفاعلة والكثيفة في الوقفة التضامنيّة التي ستُقام أمام مبنى الإدارة المركزيّة للجامعة اللبنانيّة، وذلك عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 17 آذار 2026.

الرحمة والخلود للشهداء الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى، والسلام والأمان لوطننا لبنان.







