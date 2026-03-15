نائب حزب الله: ليكن بعض المسؤولين الرسميين وطنيين بمستوى الشعب
-
15 March 2026
-
1 min ago
-
-
source: tayyar.org
-
جال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي على عدد من المدارس التي تضم نازحين وسط العاصمة بيروت، ضمن سلسلة الجولات التي يقوم بها نواب من كتلة "الوفاء للمقاومة"، حيث اطلع على أحوالهم واستمع إلى مطالبهم وحاجياتهم، كما اطلع على سير عملية تأمين وسائل الدعم لهم على مختلف أنواعها.
استهلت الجولة من ثانوية المهدي في زقاق البلاط، أكد خلالها أن "هذه الحرب قد فرضت علينا منذ اليوم الذي زُرع فيه هذا الكيان الصهيوني في أرضنا ومنطقتنا، حيث أن المنطقة كلها تعاني منه من لبنان إلى فلسطين إلى سوريا والأردن والعراق ومصر وغيرهم من البلدان، وبالتالي، فلا يقتطعن أحد سياقات من هذه المعركة الكبيرة"، مشيرا الى "أننا اليوم ندافع عن لبنان وعن كل اللبنانيين، وليس عن منطقة دون أخرى، لا سيما وأن العدو الإسرائيلي ومعه الأميركي قد أعلنوا أن إسرائيل دولة صغيرة، ويريدون أن يجعلوها إسرائيل الكبرى، وقد أعلنوا ذلك جهاراً نهاراً، وهذا ما يحتّم علينا أن نكون بمستوى هذا التحدي، وأن يكون لدينا صمود وثبات، حتى ننتصر في هذه المعركة".
ولفت الموسوي إلى أن "البعض في لبنان كانوا يتعاطون معنا بطريقة أننا هزمنا وانتهينا، وكانوا يحدثوننا بلغة الشماتة، ولكن وبالرغم من كل ذلك، نحن نريد أن نحافظ على وحدتنا الوطنية، وتماسكنا الداخلي، وأن نحترم بعضنا البعض وكذلك تضحيات هؤلاء المجاهدين، لأن هذه الحرب هي حرب دفاع عن كل لبنان بمساحة 10452 كلم مربع التي يتغنى بها البعض، ودماء شبابنا وأطفالنا ونسائنا موجودة على كل هذه المساحة".
وقال: "إن الذين يجلسون في مكان مرفّه وقد يزعجهم أحياناً صوت القصف، هم أكثر من يتنازل ويستسلم اليوم، وأما الناس الذين يقدمون التضحيات والدماء، هم أكثر من يتمسك بتراب هذا الوطن وبكل نقطة من مياهه وغازه".
وشدد على "ضرورة أن يكون بعض المسؤولين الرسميين وطنيين بمستوى الشعب والناس، الذين هم اليوم أكثر ثباتاً وصموداً، ومن الطبيعي أن يكون لديهم بعض الحاجيات، ولكنهم صابرون وصامدون وثابتون، وهم يرسلون معنا رسائل لقيادة المقاومة، أنهم حاضرون للتضحية، ولكن لا يريدون الاستسلام أو الذل، وإنما يريدون أن يحافظوا على كرامتهم، وهذه هي الجرعة من الكرامة الزائدة التي يجب أن تكون موجودة عند بعض المسؤولين".
-
Just in
-
19 :52
غارات إسرائيلية تستهدف جبل الرفيع من جهة الريحان وبلدتي تول والكفور جنوباً
-
19 :47
مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O- في مستشفى خوري زحلة للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 70/248281
-
19 :44
اتصال بين الرئيس عون ونظيره الجزائري اكد فيه وقوف بلاده إلى جانب لبنان تتمة
-
19 :30
عطل عل خطّي الأولي جمهور أدى لانفصال كافة المجموعات الانتاجية عن الشبكة الكهربائية تتمة
-
19 :03
اليونيفيل: قواتنا تعرضت لإطلاق نار في 3 حوادث منفصلة تتمة
-
18 :57
"التقدمي" في ذكرى اغتيال كمال جنبلاط: لاستعادة منطق الدولة ومنع تحويل لبنان ساحة لصراعات الآخرين تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
نتنياهو يدحض الشائعات في فيديو عبر “أكس”: اسرائيل تضرب إيران بقوة ومستمرون في لبنان
-
بلدية أنصار دعت لإخلاء البلدة بشكل موقت
-
EXCLUSIVE
خاص- الجيش يرصُد الحشود الأجنبية على الحدود
-
إسرائيل تزعم ارتباط حزب الله في هجوم ميشيغان
-
عامر البساط للotv: الخبز خط أحمر ... فتُقدَّر الخسائر الاقتصادية اليومية للحرب بين 60 و80 مليون دولار
-
EXCLUSIVE
كواليس - جهات تتقصى بيان "الضباط الوطنيون"
-
إسرائيل: ندرس إلغاء اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان
-
لبنان أمام الفرصة الأخيرة - جومانا سليلاتي
-
حادثة غامضة... العثور على ابنة وزيرة إسرائيلية ميتة في منزلها!
-
استمرار تعليق الدروس في "اللبنانية" حتى مساء يوم غد الاثنين ووقفة تضامنية الثلاثاء
-
المفتي قبلان: من يزحف للتفاوض لا يملك قدرة المفاوض
-
بعد الاجتماع الوزاري في السرايا… مرقص يعلن توجيهات سلام بشأن المساعدات
-
رسالة حاسمة… الراعي يعلّق على الحرب بين الحزب وإسرائيل
-
بري: لديّ شرطان... للقبول بالتفاوض!
-
دار الفتوى: التماس هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الأربعاء
-
بالصورة - الجيش الإسرائيلي يجدّد إنذاره العاجل بالإخلاء إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت
-
حرب إيران تربك الاقتصاد العالمي.. 3 سيناريوهات متوقعة
-
استهدافُ شقة في منطقة الشرحبيل - صيدا واستشهاد مواطن
-
العدو يعمل لهجوم بري و"الحزب" يمطر الجليل بالصواريخ
-
غطاءٌ أميركي لـ"التخلُّص" من الحزب؟
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
اتصال بين الرئيس عون ونظيره الجزائري اكد فيه وقوف بلاده إلى جانب لبنان
عطل عل خطّي الأولي جمهور أدى لانفصال كافة المجموعات الانتاجية عن الشبكة الكهربائية
اليونيفيل: قواتنا تعرضت لإطلاق نار في 3 حوادث منفصلة
"التقدمي" في ذكرى اغتيال كمال جنبلاط: لاستعادة منطق الدولة ومنع تحويل لبنان ساحة لصراعات الآخرين
المكتب التربويّ في التيّار يستنكر استمرار سقوط معلّمين وأساتذة وتلاميذ ضحايا للعدوان الغاشم
نتنياهو يدحض الشائعات في فيديو عبر "أكس": اسرائيل تضرب إيران بقوة ومستمرون في لبنان
بلدية أنصار دعت لإخلاء البلدة بشكل موقت
مجلس وزراء الإعلام العرب يؤكد أهمية دور الإعلام في توعية الرأي العام بحقائق الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية
EXCLUSIVE
خاص- الجيش يرصُد الحشود الأجنبية على الحدود
إسرائيل تزعم ارتباط حزب الله في هجوم ميشيغان
