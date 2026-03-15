عشية الرابع عشر من آذار، يقف لبنان عند مفترق طريق حاسم. ليس الأمر مجرّد ذكرى سياسية أو محطة تاريخية، بل هو نداء وجودي لوطنٍ يتأرجح بين الحياة والانهيار.



كمواطنة، قبل أن أكون حزبية ، أرى أن اللحظة تتطلّب ما هو أبعد من الشعارات والانقسامات. تتطلّب أن نقف جميعًا صفًا واحدًا، إلى جانب جيشنا الذي يشكّل العمود الفقري للدولة، ومع كل من يواجه العدو، ومع بعضنا البعض كأبناء وطن واحد.



الخلافات السياسية يمكن أن تنتظر، وتصفية الحسابات ليست أولوية أمام خطر وجودي يهدّد لبنان. الاتهامات المتبادلة لا تُنقذ وطنًا، بل تضعفه أكثر. اليوم، نحن أمام فرصة أخيرة لإنقاذ لبنان، وإذا ضاعت هذه الفرصة، لن يبقى لنا ما نتقاذف حوله.



الوحدة ليست خيارًا الان ، بل هي شرط بقاء. وحدها قادرة أن تحمي هذا الوطن من الانهيار، من التفكك، ومن أن يصبح ساحة مفتوحة لكل من يريد العبث بمصيره.



فلنرتفع فوق الانقسامات، ولنضع لبنان أولًا. لأن لبنان، بكل ما يحمله من تاريخ وذاكرة ودماء، يستحق أن نمنحه هذه الفرصة الأخيرة.



* محامية ومنسقة لجنة العلاقات العامة والتواصل في التيار الوطني الحر