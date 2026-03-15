بعد الاجتماع الوزاري في السرايا… مرقص يعلن توجيهات سلام بشأن المساعدات
15 March 2026
1 min ago
source: tayyar.org
عُقد الاجتماع الوزاري اليومي في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القاضي الدكتور نواف سلام، وبمشاركة عدد من الوزراء، لمتابعة حاجات النازحين وتلبية متطلبات الإيواء والإغاثة.
وعقب اللقاء، أعلن وزير الإعلام المحامي بول مرقص أن رئيس الحكومة وضع المجتمعين في أجواء التطورات العامة والاتصالات الدبلوماسية المحيطة، ووجّه الوزراء المعنيين إلى تنسيق وتسهيل وصول المساعدات بالتعاون مع الهيئات المدنية.
وأوضح مرقص أن سلام طلب تكثيف التواصل مع البعثات الدبلوماسية اللبنانية لحشد وتنظيم وصول المساعدات من غير المقيمين، والعمل على تسريع تصريف الأغذية والأدوية التي تصل إلى لبنان وتوزيعها على النازحين.
كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة توفير المعلومات اللازمة للنازحين، طالبًا من وزير الإعلام تعميم الأرقام والتفاصيل الضرورية عبر وسائل الإعلام لتسهيل وصولهم إلى المعلومات والخدمات.
وأشار مرقص إلى أن سلام تابع مع الوزراء التجهيزات المتعلقة بمراكز استضافة النازحين، واطّلع على تفاصيل زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مركز الدكوانة، حيث عاين كيفية استضافة النازحين وآليات تزويدهم بالمساعدات الغذائية والصحية والإيوائية.
ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي وضعت رقمًا ساخنًا مخصصًا للنازحين لتلقي الشكاوى داخل مراكز الاستضافة، وهو 81576097، وذلك إلى جانب الأرقام المعتمدة في المحافظات والمبيّنة في الجدول المرفق.
Just in
13 :44
الحرث الثوري: استهدفنا بنجاح مراكز إدارة العمليات الجوية الإسرائيلية والبنى التحتية
13 :43
وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل مع 4 صواريخ باليستية و 6 طائرات مسيرة
13 :42
جورج عطالله للotv: الكتائب كانت تعمل للتمديد سنتين ولكنها صوتت ضد التمديد فقط تحسسا من القوات عندما رأت ان القوات ستصوت ضد الاقتراح
13 :40
الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا للمرة الأولى صاروخ سجيل الاستراتيجي الذي يعمل بالوقود الصلب
13 :30
القناة 12: سقوط صاروخ واصابه مباشره في تل أبيب
13 :30
لبنان أمام الفرصة الأخيرة - جومانا سليلاتي تتمة
Just in
-
13 :44
الحرث الثوري: استهدفنا بنجاح مراكز إدارة العمليات الجوية الإسرائيلية والبنى التحتية
-
13 :43
وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل مع 4 صواريخ باليستية و 6 طائرات مسيرة
-
13 :42
جورج عطالله للotv: الكتائب كانت تعمل للتمديد سنتين ولكنها صوتت ضد التمديد فقط تحسسا من القوات عندما رأت ان القوات ستصوت ضد الاقتراح
-
13 :40
الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا للمرة الأولى صاروخ سجيل الاستراتيجي الذي يعمل بالوقود الصلب
-
13 :30
القناة 12: سقوط صاروخ واصابه مباشره في تل أبيب
-
13 :30
لبنان أمام الفرصة الأخيرة - جومانا سليلاتي تتمة
15 March 2026
15 March 2026
-
15 March 2026
-
15 March 2026
-
15 March 2026
-
15 March 2026
-
15 March 2026
-
15 March 2026
-
15 March 2026
-
15 March 2026