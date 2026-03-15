اقترب لبنان وإسرائيل, أمس, من عقد أول جولة مفاوضات مباشرة في مسعى لوقف إطلاق النار, لكن لم يجرِ الاتفاق على الترتيبات بعد, إذ قالت مصادر وزارية لبنانية لـ"الشرق الأوسط", إن الاتفاق على عقد اجتماع تم, لكن لم يتم تحديد موعد اللقاء ولا مكانه, وذلك بوجود دعوتين من قبرص وفرنسا لاستضافة الاجتماع. وقالت المصادر إنه لم يُحسم بعد ما إذا كان رئيس البرلمان نبيه بري سيوافق على إرسال مندوب شيعي إلى الاجتماع, بالنظر إلى أن وفد المفاوضات لا يتضمن أي ممثل شيعي.

وفي تصريح لـ"الشرق الأوسط", ربط الرئيس بري أي إيجابية من قبله في موضوع التفاوض ومبادرة رئيس الجمهورية جوزيف عون بتحقيق شرطين أساسيين: "أولهما وقف إطلاق النار, وثانيهما عودة النازحين", رافضاً الخوض في أي تفاصيل "قبل أوانها".