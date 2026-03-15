بري: لديّ شرطان... للقبول بالتفاوض!
15 March 2026
52 secs ago
source: tayyar.org
اقترب لبنان وإسرائيل, أمس, من عقد أول جولة مفاوضات مباشرة في مسعى لوقف إطلاق النار, لكن لم يجرِ الاتفاق على الترتيبات بعد, إذ قالت مصادر وزارية لبنانية لـ"الشرق الأوسط", إن الاتفاق على عقد اجتماع تم, لكن لم يتم تحديد موعد اللقاء ولا مكانه, وذلك بوجود دعوتين من قبرص وفرنسا لاستضافة الاجتماع. وقالت المصادر إنه لم يُحسم بعد ما إذا كان رئيس البرلمان نبيه بري سيوافق على إرسال مندوب شيعي إلى الاجتماع, بالنظر إلى أن وفد المفاوضات لا يتضمن أي ممثل شيعي.
وفي تصريح لـ"الشرق الأوسط", ربط الرئيس بري أي إيجابية من قبله في موضوع التفاوض ومبادرة رئيس الجمهورية جوزيف عون بتحقيق شرطين أساسيين: "أولهما وقف إطلاق النار, وثانيهما عودة النازحين", رافضاً الخوض في أي تفاصيل "قبل أوانها".
Just in
12 :13
وسائل إعلام إسرائيلية: اشتعال النيران في سيارات بتل أبيب بعد سقوط شظايا صواريخ من الدفعة الأخيرة
12 :11
الشرطة الإسرائيلية: خبراء متفجرات ينتشرون بمواقع سقطت فيها شظايا صواريخ في تل أبيب
12 :06
بعد الاجتماع الوزاري في السرايا… مرقص يعلن توجيهات سلام بشأن المساعدات تتمة
12 :04
إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى
11 :58
وزارة الصحة: شهيد و3 أطفال جرحى في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على بلدة شرحبيل في قضاء صيدا
11 :54
غارة استهدفت منطقة القطراني قضاء جزين
Other stories
دار الفتوى: التماس هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الأربعاء
بالصورة - الجيش الإسرائيلي يجدّد إنذاره العاجل بالإخلاء إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت
حرب إيران تربك الاقتصاد العالمي.. 3 سيناريوهات متوقعة
استهدافُ شقة في منطقة الشرحبيل - صيدا واستشهاد مواطن
العدو يعمل لهجوم بري و"الحزب" يمطر الجليل بالصواريخ
غطاءٌ أميركي لـ"التخلُّص" من الحزب؟
من هي الشخصية المستهدفة في منطقة الشرحبيل – بقسطا شمال شرق مدينة صيدا؟
عناوين الصحف ليوم الأحد 15 آذار 2026
الجيش الأميركي يحدد هوية 6 جنود قتلوا في العراق
غارات إسرائيلية مكثفة على لبنان و"حزب الله" يرد بقصف الشمال
مصدر عسكري لبناني يؤكد لـ «الأنباء» عدم قطع طريق الخردلي بالكامل
لبنان وإسرائيل يقتربان من التفاوض المباشر... بري لـ«الشرق الأوسط»: إيجابيتي رهن وقف النار وعودة النازحين
الخارجية الفرنسية: لا خطة لوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله
سلسلة استهدافات جديدة لـ"حزب الله" واشتباكات مباشرة مع قوات معادية في الخيام
ندى البستاني: ١٤ آذار مش بس ذكرى ولا تاريخ عابر
مجزرة اسرائيلية في ميفدون واستشهاد عائلة
مارتين نجم كتيلي في ذكرى 14 آذار: من وقتها كان الخيار قاطع: الشرعية والدولة والجيش
EXCLUSIVE
خاص- بين خارك وهرمز: التصعيد يرسم ملامح مرحلة جديدة
أكسيوس: مقترح فرنسي لانهاء الحرب في لبنان وهذه تفاصيله
القومي: نرفض أي مسار يقود إلى التفاوض المباشر مع العدو
بعد الاجتماع الوزاري في السرايا… مرقص يعلن توجيهات سلام بشأن المساعدات
15 March 2026
رسالة حاسمة… الراعي يعلّق على الحرب بين الحزب وإسرائيل
15 March 2026
دار الفتوى: التماس هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الأربعاء
15 March 2026
بالصورة - الجيش الإسرائيلي يجدّد إنذاره العاجل بالإخلاء إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت
15 March 2026
حرب إيران تربك الاقتصاد العالمي.. 3 سيناريوهات متوقعة
15 March 2026
مصدر سوري لـِ "المدن": لن نتدخل بلبنان.. هذا مشروعنا وخوفنا
15 March 2026
إيران تعتقل 20 شخصا بتهمة إرسال معلومات لإسرائيل
15 March 2026
ترامب يشكك في كون المرشد الإيراني الجديد على قيد الحياة: لم يظهر حتى الآن
15 March 2026
الحرس الثوري الإيراني يتعهد بمطاردة وقتل نتنياهو
15 March 2026
استهدافُ شقة في منطقة الشرحبيل - صيدا واستشهاد مواطن
15 March 2026