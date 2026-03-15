ستهدف الجيش الإسرائيلي فجراً، شقة في مبنى سكني في منطقة الشرحبيل شمالي شرق صيدا ما أدى إلى اندلاع النار فيها وفرق الإسعاف عملت على سحب جثة شهيد من المكان.

هذا وأفادت مصادر لبنانية أن الغارة الإسرائيلية أدت إلى اغتيال القياديّ في حماس سليم طاه وسقوط عدد من الجرحى.