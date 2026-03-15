الجمهورية: قدَّمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما بدا أنه غطاء لـ"تخلُّص" إسرائيل من "حزب الله"، مؤكدة أن التنظيم الموالي لإيران "هو العدو، وليس حكومة لبنان ولا شعبه".





ورداً على أسئلة "الشرق الأوسط" في شأن استهداف إسرائيل لمنشآت مدنية وبنى تحتية تابعة للدولة اللبنانية، وكذلك حول التقارير عن "ضوء أخضر" من إدارة الرئيس دونالد ترامب يسمح للقوات الإسرائيلية بالتوغل في عمق الأراضي اللبنانية، ذكَّر ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية بقول الرئيس ترامب هذا الأسبوع: "نحن نحب الشعب اللبناني، ونحن نعمل بجد كبير. علينا أن نتخلص من (حزب الله)".

وقال إن "الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد (حزب الله) والقوى الإرهابية الأخرى المدعومة من إيران، والتي تهدد أراضيها"، مشدداً على أن "عدو إسرائيل هو (حزب الله)، وليس حكومة لبنان ولا شعبه"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة تؤيد نية الحكومة اللبنانية المعلنة نزع سلاح (حزب الله)، وإنهاء كل نشاطات إيران بالوكالة في لبنان".

واعتبر أن ذلك "يعد خطوة حاسمة نحو السلام الإقليمي".