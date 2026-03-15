غطاءٌ أميركي لـ"التخلُّص" من الحزب؟
15 March 2026
15 March 2026
source: الجمهورية
الجمهورية: قدَّمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما بدا أنه غطاء لـ"تخلُّص" إسرائيل من "حزب الله"، مؤكدة أن التنظيم الموالي لإيران "هو العدو، وليس حكومة لبنان ولا شعبه".
ورداً على أسئلة "الشرق الأوسط" في شأن استهداف إسرائيل لمنشآت مدنية وبنى تحتية تابعة للدولة اللبنانية، وكذلك حول التقارير عن "ضوء أخضر" من إدارة الرئيس دونالد ترامب يسمح للقوات الإسرائيلية بالتوغل في عمق الأراضي اللبنانية، ذكَّر ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية بقول الرئيس ترامب هذا الأسبوع: "نحن نحب الشعب اللبناني، ونحن نعمل بجد كبير. علينا أن نتخلص من (حزب الله)".
وقال إن "الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد (حزب الله) والقوى الإرهابية الأخرى المدعومة من إيران، والتي تهدد أراضيها"، مشدداً على أن "عدو إسرائيل هو (حزب الله)، وليس حكومة لبنان ولا شعبه"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة تؤيد نية الحكومة اللبنانية المعلنة نزع سلاح (حزب الله)، وإنهاء كل نشاطات إيران بالوكالة في لبنان".
واعتبر أن ذلك "يعد خطوة حاسمة نحو السلام الإقليمي".
Just in
09 :10
هيئة البث الإٍسرائيلية: وصول شحنات جديدة من الذخائر الأميركية إلى إسرائيل لدعم العمليات الجارية ضد إيران
09 :10
وكالة تسنيم الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على شيراز اليوم استهدفت مناطق سكنية وأدت لإصابة مدنيين
09 :08
ترامب يشكك في كون المرشد الإيراني الجديد على قيد الحياة: لم يظهر حتى الآن تتمة
09 :06
"القناة 12" الإسرائيلية: اعتراض صاروخ أطلق من لبنان باتجاه مدينة عكا شمالي إسرائيل
09 :02
الإسعاف الإسرائيلي : لم تصلنا أي بلاغات بوقوع إصابات في القصف الأخير من لبنان وإيران على حيفا وشرق النقب
08 :59
تفعيل صفارات الإنذار في عكا والمنطقة الصناعية بخليج حيفا عقب رصد إطلاق صواريخ من لبنان
