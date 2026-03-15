افادت بعض وسائل الإعلام اللبنانية ان "قرابة الرابعة والربع من فجر اليوم، إستهدفت شقة في مبنى سكني في منطقة الشرحبيل بن حسنة – بقسطا شمال شرق مدينة صيدا بغارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية حيث إندلعت النيران في الشقة المستهدفة، وهرعت سيارات الإطفاء وفرق الإنقاذ إلى المكان".



ولفت الى ان "المعلومات الأولية أشارت إلى استشهاد شخص حيث قامت فرق الإنقاذ بنقل جثمانه من الشقة، كما قامت فرق الإنقاذ بإسعاف ثلاثة أطفال في المبنى أصيبوا بحالة هلع وضيق تنفس جراء عصف الغارة".



وعلم ان الشهيد هو فلسطيني يدعى وسام طه من مخيم عين الحلوة وسكان الشرحبيل.