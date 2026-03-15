أعلنت وزارة ​الحرب ​الأميركية، أمس ​السبت، هوية ​ستة من ​أفراد ​القوات الجوية ‌قتلوا في حادث ​تحطم ​طائرة تزود ​بالوقود ​فوق الأراضي العراقية، بحسب ما أفادت ريترز.



ونقلت شبكة "سي بي إس" عن القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" مقتل جميع أفراد طاقم طائرة التزويد بالوقود من طراز KC-135 وعددهم ستة عسكريين أميركيين، إثر تحطم الطائرة في غرب العراق أثناء مشاركتها في عمليات عسكرية مرتبطة بالحرب على إيران.





وقالت القيادة المركزية في بيان إن ظروف الحادث ما تزال قيد التحقيق، مشيرة إلى أن تحطم الطائرة لم يكن نتيجة نيران معادية أو صديقة.