أعلنت الناطقة باسم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، كانديس أرديل، أن أحد مواقع القوة الدولية قرب بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان تعرّض ليل أمس لإصابة يُرجّح أنها ناجمة عن نيران رشاش ثقيل، ما أدى إلى اندلاع حريق داخل الموقع.

وأوضحت أرديل أن أحد جنود حفظ السلام أُصيب إصابة طفيفة أثناء توجهه إلى الملجأ عقب الحادث، مؤكدة أن حالته مستقرة.

وأشارت إلى أن قوات اليونيفيل باشرت تحقيقًا في ملابسات الحادثة لتحديد مصدر النيران وظروف وقوعها.

وشددت الناطقة باسم اليونيفيل على ضرورة التزام جميع الأطراف بواجباتها في ضمان سلامة وأمن جنود حفظ السلام في جميع الأوقات.