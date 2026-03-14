مصدر رسمي لبناني للجزيرة أكد بأن مشاورات بين رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان لتشكيل وفد تفاوضي مع إسرائيل.

واضاف بأن الوفد سيشكل على مستوى السفراء استعدادا لأي مفاوضات محتملة مع إسرائيل والمكان المحتمل للتفاوض هو قبرص مع انفتاح لبناني على أي عاصمة أوروبية كما أن أوروبا ترحب بالمقترح اللبناني وبيروت تنتظر رد واشنطن.

كذلك هناك سعي رئاسي لتمثيل جميع المكونات اللبنانية في الوفد التفاوضي لكن رئيس البرلمان لم يوافق على مشاركة ممثل عن الثنائي الشيعي بالوفد.

وأن بري متمسك بالقرار 1701 ويشترط وقف إطلاق النار قبل التفاوض.

و ختم بأن لا تواصل حاليا بين الرئاسة اللبنانية وقيادة حزب الله.