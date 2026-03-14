مشاورات بين رؤساء الثلاث لتشكيل وفد تفاوضي وماذا عن مشاركة ممثل عن الثنائي الشيعي ؟
14 March 2026
57 secs ago
مصدر رسمي لبناني للجزيرة أكد بأن مشاورات بين رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان لتشكيل وفد تفاوضي مع إسرائيل.
واضاف بأن الوفد سيشكل على مستوى السفراء استعدادا لأي مفاوضات محتملة مع إسرائيل والمكان المحتمل للتفاوض هو قبرص مع انفتاح لبناني على أي عاصمة أوروبية كما أن أوروبا ترحب بالمقترح اللبناني وبيروت تنتظر رد واشنطن.
كذلك هناك سعي رئاسي لتمثيل جميع المكونات اللبنانية في الوفد التفاوضي لكن رئيس البرلمان لم يوافق على مشاركة ممثل عن الثنائي الشيعي بالوفد.
وأن بري متمسك بالقرار 1701 ويشترط وقف إطلاق النار قبل التفاوض.
و ختم بأن لا تواصل حاليا بين الرئاسة اللبنانية وقيادة حزب الله.
16 :25
الولايات المتحدة الأميركية: السيناتور الأميركي كريس ميرفي: ترامب فقد السيطرة على الحرب الأميركية - الإيرانية
16 :23
تحذير أممي خطير… غوتيريش: الجنوب إلى الخراب والضاحية مهددة بالتدمير تتمة
16 :19
إعلام رسمي إيراني نقلا عن متحدث باسم الحرس الثوري: استهداف فروع بنوك أميركية في الخليج ردا على الهجمات التي طالت بنوكا إيرانية
16 :14
ترمب: دمرنا 100% من قدرات #إيران لكن من السهل عليها إرسال مسيرة أو زرع لغم أو إطلاق صاروخ قصير المدى
16 :09
غوتيريش: الشّعب اللبناني لم يختر الحرب بل جُرّ إليها وأطالب بوقف القصف وإطلاق النار والحلّ الوحيد هو الدبلوماسية والحوار
16 :08
ترامب: سترسل دول كثيرة سفنا حربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا
تحذير أممي خطير… غوتيريش: الجنوب إلى الخراب والضاحية مهددة بالتدمير
14 March 2026
Bassil en una reunión ampliada del Movimiento: Es hora de actuar con sensatez nacional, el Líbano no es un premio de guerra ni objeto de negociación
14 March 2026
Bassil lors d’une réunion élargie du Courant patriotique libre : le moment est à la sagesse nationale et le Liban n’est ni un butin de guerre ni un objet de marchandage
14 March 2026
اليونيفيل: إصابة أحد جنودنا بعد استهداف موقع لنا بالقرب بلدة ميس الجبل
14 March 2026
14 March 2026
14 March 2026
14 March 2026
14 March 2026
14 March 2026
14 March 2026