سلام يستقبل رؤساء الحكومات السابقين: دعم كامل للحكومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي
14 March 2026
7 mins ago
source: tayyar.org
استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الدكتور نواف سلام، ظهر اليوم في السرايا الحكومية، رؤساء الحكومة السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام.
بعد اللقاء، أدلى الرئيس فؤاد السنيورة باسم رؤساء الحكومات السابقين بالبيان الآتي:
استعرض المجتمعون المخاطر التي يتعرّض لها لبنان والمنطقة العربية، مؤكدين النقاط التالية:
أولاً: إدانة واستنكار تعاظم العدوان الإسرائيلي الذي بلغ حدًا غير مسبوق، من ارتكاب جرائم الحرب الإنسانية بحق اللبنانيين عامة، وأهالي الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت على وجه الخصوص، بما يشمل القتل، التشريد، التهجير القسري من الأراضي والبيوت، وتدمير الممتلكات والأرزاق. كما أدان المجتمعون ما تقوم به إيران من استهداف عدواني للدول العربية الشقيقة في الخليج العربي والعراق والأردن، إضافة إلى تركيا، التي كانت تسعى لمنع نشوب الحرب. ولفتوا إلى خطورة استمرار الزج بلبنان في مغامرات عسكرية لا قدرة له عليها، داعين إلى تصدٍّ وطني جامع لإنقاذ لبنان.
ثانياً: دعم جهود رئيس الجمهورية جوزاف عون والحكومة برئاسة نواف سلام لإيجاد حلول متعددة الجوانب، تشمل وقف العدوان الإسرائيلي، تأمين انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان حصرية قرار الحرب والسلم، بالإضافة إلى تطبيق حصرية السلاح على كامل الأراضي اللبنانية بيد الدولة، وحظر الأعمال والأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله.
ثالثاً: التأكيد على دعم جهود الحكومة في مساعدة اللبنانيين النازحين المتضررين من العدوان الإسرائيلي، ورعاية النازحين في العاصمة بيروت.
رابعاً: تأييد الاجتماع الداعم للبنان بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، وتشجيع بذل كل جهد لعقد مؤتمر عربي دولي لمساعدة لبنان على الخروج من الأزمة الراهنة وتداعياتها على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
Just in
14 :49
مصدر رسمي لبناني للجزيرة: الوفد سيشكل على مستوى السفراء استعدادا لأي مفاوضات محتملة مع إسرائيل والمكان المحتمل للتفاوض هو قبرص مع انفتاح لبناني على أي عاصمة أوروبية كما أن أوروبا ترحب بالمقترح اللبناني وبيروت تنتظر رد واشنطن
14 :47
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل
14 :39
ناقلتا نفط إيرانيتان بدأتا تحميل 2.7 مليون برميل من النفط الخام اليوم من جزيرة خارك
14 :30
رويترز عن مصادر أمنية: مقتل 3 من قوات الحشد الشعبي العراقية في أعقاب هجوم في بغداد
14 :26
حزب الله: استهدفنا موقع بلاط المُستحدث في جنوب لبنان بصاروخ نوعيّ
14 :14
الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز يقع تحت سيطرة ذكية وكاملة لقواتنا البحرية
Other stories
خاص tayyar.org - الأمن الغذائي تحت الضغط: لا بواخر قمح!
وزارة الصحة: هذه هي الحصيلة الإجمالية للشهداء المسعفين
هيكل يلتقي غوتيريش: تشديد على تطبيق القرار 1701 ودعم الجيش
معلوف: شعار "حرية، سيادة، استقلال" ما كان الا قناعة راسخة عم تنتقل من جيل لجيل و مكملين
الجيش الاسرائيلي يجدد تحذيره لسكان الضاحية
البستاني: ادعو المصرف المركزي الى توحيد التعميمين ١٨٥ و ١٦٦ فوراً
أمل ابو زيد: السيادة والحرية والاستقلال تحتاج دائماً إلى قائد يجرؤ على قول كلمة الحق
بالفيديو: الدمار في منطقة حارة حريك
الممثل جان بو جدعون: اسمحلي إنحني قدّامك
حايك: لا تغفلوا عن خطورة الإنتشار السوري!
سامي كليب: هذه هي الأسباب الأربعة التي أدت إلى تعطيل المفاوضات
بالفيديو: استهداف جسر الخردلي
إليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
تحذير إسرائيلي يزعم استخدام حزب الله سيارات الإسعاف لأغراض عسكرية (الصورة)
منخفض جوي يضرب اليوم وينحسر الاثنين: أمطار غزيرة وانخفاض في الحرارة
EXCLUSIVE
الحرب قبل التفاوض: لهذا تؤجل إسرائيل أي تسوية مع لبنان - أنطوان الأسمر
في ظل الأزمات… البستاني يطالب بإجراءات استثنائية للمياه والمحروقات
أفكار لوقف الحرب: هدنة وقوات روسية في جنوب لبنان؟
غطاء أميركي لـ«تخلص» إسرائيل من «لـلـحزب»
الجيش في مواجهة التحدّي والحل الإقليمي المنتظر!
قبلان: أي تجاوز للرئيس بري يفجّر البلد
