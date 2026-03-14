استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الدكتور نواف سلام، ظهر اليوم في السرايا الحكومية، رؤساء الحكومة السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام.

بعد اللقاء، أدلى الرئيس فؤاد السنيورة باسم رؤساء الحكومات السابقين بالبيان الآتي:

استعرض المجتمعون المخاطر التي يتعرّض لها لبنان والمنطقة العربية، مؤكدين النقاط التالية:

أولاً: إدانة واستنكار تعاظم العدوان الإسرائيلي الذي بلغ حدًا غير مسبوق، من ارتكاب جرائم الحرب الإنسانية بحق اللبنانيين عامة، وأهالي الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت على وجه الخصوص، بما يشمل القتل، التشريد، التهجير القسري من الأراضي والبيوت، وتدمير الممتلكات والأرزاق. كما أدان المجتمعون ما تقوم به إيران من استهداف عدواني للدول العربية الشقيقة في الخليج العربي والعراق والأردن، إضافة إلى تركيا، التي كانت تسعى لمنع نشوب الحرب. ولفتوا إلى خطورة استمرار الزج بلبنان في مغامرات عسكرية لا قدرة له عليها، داعين إلى تصدٍّ وطني جامع لإنقاذ لبنان.

ثانياً: دعم جهود رئيس الجمهورية جوزاف عون والحكومة برئاسة نواف سلام لإيجاد حلول متعددة الجوانب، تشمل وقف العدوان الإسرائيلي، تأمين انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان حصرية قرار الحرب والسلم، بالإضافة إلى تطبيق حصرية السلاح على كامل الأراضي اللبنانية بيد الدولة، وحظر الأعمال والأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله.

ثالثاً: التأكيد على دعم جهود الحكومة في مساعدة اللبنانيين النازحين المتضررين من العدوان الإسرائيلي، ورعاية النازحين في العاصمة بيروت.

رابعاً: تأييد الاجتماع الداعم للبنان بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، وتشجيع بذل كل جهد لعقد مؤتمر عربي دولي لمساعدة لبنان على الخروج من الأزمة الراهنة وتداعياتها على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.