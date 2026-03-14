كتب النائب السابق إدي معلوف على منصة إكس:

"١٤ آذار ١٩٨٩، نهار يلي التقوا فيه افكار وتطلعات وشعور شعب مع قائد جسّد ببضع كلمات وكتير من العنفوان والكرامة كل شي بيحلموا فيه، هالشرارة يلي انطلقت، اسسّت لنهج اثبتت الايام انو ثوابتو مش موسمية وانو شعار "حرية، سيادة، استقلال" ما كان الا قناعة راسخة عم تنتقل من جيل لجيل و مكملين."