كتب النائب فريد البستاني عبر اكس:

"بما ان الحرب سوف تؤجّل دراسة مشروع قانون الإنتظام المالي، وبما أن الحرب وعواقبها تؤدي الى تضخّم اسعار مُعظم السلع والخدمات والى تراجع العمل والإنتاجية ، وبما أن اموال المودعين حق مقدّس لهم، ادعو المصرف المركزي الى توحيد التعميمين ١٨٥ و ١٦٦ فوراً وإلى المباشرة بتسديد دفعات بنسبية معينة من الودائع الى أصحابها، وسوف اتقدّم بطلب رسمي بهذا الخصوص في اوائل الأسبوع المقبل."