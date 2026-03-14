منخفض جوي يضرب اليوم وينحسر الاثنين: أمطار غزيرة وانخفاض في الحرارة
14 March 2026
14 March 2026
source: tayyar.org
يؤثر منخفض جوي على لبنان اليوم السبت، ويستمر حتى ظهر الاثنين، مصحوبًا بأمطار غزيرة أحيانًا ورياح قوية وثلوج على المرتفعات العالية. كما يُتوقع وصول منخفض جوي آخر منتصف الأسبوع المقبل يستمر لأيام عدّة.- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥ ٪
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
السبت:
-الجو : غير مستقر وممطر مع برق ورعد وثلوج على ٢٤٠٠متر
-الحرارة : ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر
- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٥ hpa
- الانقشاع : يسوء محلياً
- حال البحر : مرتفع الموج يصل الى ٣ أمتار وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة
الاحد: غير مستقر وممطر مع برق ورعد وثلوج على ٢٠٠٠ متر نهارًا يتدنى تساقطها الى ١٦٠٠متر ليلاً مساء والحرارة تتراوح بين ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س
الاثنين: غير مستقر قبل الظهر مع امطار متفرقة ثمّ يستقر الطقس تدريجياً والحرارة تتراوح بين ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س
Just in
10 :17
الحرس الوطني الكويتي: إسقاط طائرة مسيرة فوق الأجواء الكويتية
10 :13
وكالة مهر: منظومات الدفاع الجوي في جزيرة خرج لم تتضرر وعادت للعمل
10 :13
التحكم المروري: الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
10 :12
إعلام إيراني: هجمات على مواقع المعارضة الكردية الإيرانية في كردستان العراق
10 :12
بلومبرغ: توقف بعض أنشطة النفط عقب هجوم بمسيرة في الفجيرة بدولة الإمارات ما أدى لاندلاع حريق
09 :58
وزير الخارجية المصري يؤكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني إدانة مصر الكاملة ورفضها القاطع للاعتداءات الإسرائيلية وأي مساس بسيادة لبنان ووحدته
الحرب قبل التفاوض: لهذا تؤجل إسرائيل أي تسوية مع لبنان - أنطوان الأسمر
-
في ظل الأزمات… البستاني يطالب بإجراءات استثنائية للمياه والمحروقات
-
أفكار لوقف الحرب: هدنة وقوات روسية في جنوب لبنان؟
-
غطاء أميركي لـ«تخلص» إسرائيل من «لـلـحزب»
-
الجيش في مواجهة التحدّي والحل الإقليمي المنتظر!
-
الهيئة الصحية الإسلامية: استشهاد 12 من الطواقم الطبية بقصف إسرائيلي
-
أسرار الصحف ليوم السبت 14 آذار 2026
-
في باحة العلوم ـ 1: حسين بزي ومرتضى سرور واللقاء الأخير
-
«الأخبار»: اتركوا النفايات في الشوارع
-
حذار العودة بالبلاد إلى مناخات 1983... بري: لا كلام قبل وقف العدوان
-
سفارة لبنان في واشنطن والقنصلية في ديترويت تدينان الهجوم على كنيس بميشيغان..ما علاقة لبنان بالحادث؟
-
الصحة تعلن حصيلة غارة العدو الإسرائيلي على حي الراهبات في مدينة النبطية
-
حزب الله: استهداف تجمع لجنود العدو في كفركلا وتجمع آخر للعدو في الحارة الجنوبية للخيام
-
الأمن العام: لا صحة لدخول أكثر من ألف سوري إلى لبنان إثر إشكال مزعوم مع عناصرنا
-
الوحدة الإيطالية قدمت مساعدات إلى النازحين في صور
-
نتنياهو كلف الوزير السابق رون ديرمر بمسؤولية التعامل مع الملف اللبناني خلال الحرب والتواصل مع الإدارة الأميركية
-
قطاع الشباب في التيار يستنكر الاعتداء على كلية العلوم: الإعتداء على مؤسسة تربوية وطنية عريقة تأكيد لاجرام هذا الاحتلال
-
ألفا تحذّر من كمائن رقمية عبر الـ QR codes
-
طفلان أحدهما سوري قضيا غرقا في بركة لتجميع المياه في تعنايل
-
تيار البترون لمجد بطرس حرب: اسأل والدك ايها الصغير!
-
Just in
-
10 :17
الحرس الوطني الكويتي: إسقاط طائرة مسيرة فوق الأجواء الكويتية
-
10 :13
وكالة مهر: منظومات الدفاع الجوي في جزيرة خرج لم تتضرر وعادت للعمل
-
10 :13
التحكم المروري: الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
-
10 :12
إعلام إيراني: هجمات على مواقع المعارضة الكردية الإيرانية في كردستان العراق
-
10 :12
بلومبرغ: توقف بعض أنشطة النفط عقب هجوم بمسيرة في الفجيرة بدولة الإمارات ما أدى لاندلاع حريق
-
09 :58
وزير الخارجية المصري يؤكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني إدانة مصر الكاملة ورفضها القاطع للاعتداءات الإسرائيلية وأي مساس بسيادة لبنان ووحدته
تحذير إسرائيلي يزعم استخدام حزب الله سيارات الإسعاف لأغراض عسكرية (الصورة)
-
-
-
14 March 2026
-
EXCLUSIVE
الحرب قبل التفاوض: لهذا تؤجل إسرائيل أي تسوية مع لبنان - أنطوان الأسمر
-
-
-
14 March 2026
-
في ظل الأزمات… البستاني يطالب بإجراءات استثنائية للمياه والمحروقات
-
-
-
14 March 2026
-
أفكار لوقف الحرب: هدنة وقوات روسية في جنوب لبنان؟
-
-
-
14 March 2026
-
غطاء أميركي لـ«تخلص» إسرائيل من «لـلـحزب»
-
-
-
14 March 2026
-
الجيش في مواجهة التحدّي والحل الإقليمي المنتظر!
-
-
-
14 March 2026
-
كوريا الشمالية أطلقت نحو عشرة صواريخ بالستية
-
-
-
14 March 2026
-
الهيئة الصحية الإسلامية: استشهاد 12 من الطواقم الطبية بقصف إسرائيلي
-
-
-
14 March 2026
-
أسرار الصحف ليوم السبت 14 آذار 2026
-
-
-
14 March 2026
-
ترامب: نفّذنا واحدة من أقوى الغارات في الشرق الأوسط...
-
-
-
14 March 2026