تواجه شركة «رامكو» المكلّفة جمع النفايات في العاصمة صعوبة في الوصول إلى مكبّات النفايات بسبب أزمة السير الخانقة. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أنّ «رامكو» رفضت اقتراحاً قدّمه بعض المعنيين في بلديّة بيروت بإمكانية أن تساعدها شركة «سيتي بلو» بعد توقف عملها في رفع النفايات في الضاحية. وفضّلت «رامكو» بقاء النفايات في شوارع العاصمة، حتى لا تخسر أي مداخيل تتقاضاها مقابل عملها.