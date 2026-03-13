سفارة لبنان في واشنطن والقنصلية في ديترويت تدينان الهجوم على كنيس بميشيغان..ما علاقة لبنان بالحادث؟
-
13 March 2026
-
23 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
دانت سفارة لبنان لدى الولايات المتحدة الأميركية والقنصلية العامة للبنان في ديترويت بشدّة الهجوم الذي استهدف الكنيس اليهودي في ولاية ميشيغان.
وأكدت السفارة والقنصلية رفضهما المطلق لكل أعمال العنف التي تستهدف دور العبادة والمدنيين الأبرياء. وشدّدتا على أن مثل هذه الأعمال مدانة بشكل قاطع، ولا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، وهي تتعارض مع القيم الإنسانية الأساسية القائمة على احترام حرية المعتقد وكرامة الإنسان.
وأشارت السفارة والقنصلية إلى أن “الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة تتمتع بتاريخ طويل في تعزيز التعايش واحترام التنوع الديني والثقافي والمساهمة الإيجابية في المجتمع الأميركي. ويُعدّ هذا الحادث عملاً فردياً لا يمثّل الجالية اللبنانية في ديربورن، ولا في ولاية ميشيغان، ولا في الولايات المتحدة، ولا الشعب اللبناني ككل”.
وجدّدت السفارة والقنصلية تأكيد أهمية حماية دور العبادة وتعزيز الحوار والتسامح بين ختلف المجتمعات. كما تعربان عن ثقتهما بالسلطات المحلية لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على سلامة وأمن المجتمع.
-
Just in
-
00 :02
-
23 :52
-
23 :51
-
23 :51
-
23 :50
-
23 :49
-
-
Other stories
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXCLUSIVE
-
-
EXCLUSIVE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Just in
-
00 :02
-
23 :52
-
23 :51
-
23 :51
-
23 :50
-
23 :49
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
13 March 2026
-
-
-
-
13 March 2026
-
-
-
-
13 March 2026
-
-
-
-
13 March 2026
-
-
-
-
13 March 2026
-
-
-
-
13 March 2026
-
-
-
-
13 March 2026
-
-
-
-
13 March 2026
-
-
-
-
13 March 2026
-
EXCLUSIVE
-
-
-
13 March 2026