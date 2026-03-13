يستنكر مكتب الجامعة اللبنانية في قطاع الشباب في التيار الوطني الحر اعتداء الاحتلال الاسرائيلي على كلية العلوم الفرع الأول والذي ادى الى استشهاد مدير الكلية الدكتور حسين بزي ومساعده الدكتور مرتضى سرور، اذ يأتي هذا الإعتداء على مؤسسة تربوية وطنية عريقة تأكيداً لاجرام هذا الاحتلال.



ويتقدم المكتب بالتعازي الحارة من عائلات الشهداء.